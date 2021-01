Ce i-a spus Joe Biden lui Putin, in prima convorbire dintre cei doi

Purtatoarea de cuvant a Casei Albe Jen Psaki a anuntat convorbirea telefonica dintre cei doi presedinti in timpul briefingului de presa zilnic.Discutia a avut loc in timp ce Biden ajusteaza politica SUA fata de Rusia intr-o maniera mai ferma comparativ cu predecesorul sau Donald Trump , care a refuzat sa il atace direct pe Putin.In acelasi timp, Biden a incercat ca refaca alianta tensionata dintre SUA si Europa, subliniind intr-o discutie telefonica cu secretarul general al NATO , Jens Stoltenberg, ca Washingtonul va respecta pactul de aparare reciproca al tratatului organizatiei."Presedintele Biden a reafirmat angajamentul Statelor Unite de aparare colectiva, im conformitate cu Articolul 5 al Tratatului Nord Atlantic si a subliniat angajamentul sau pentru consolidarea securitatii transatlantice", arata un comunicat al Casei Albe.In discutia cu Putin, subiectele au inclus propunerea lui Biden de extindere a tratatului privind armanentul nucelar New START cu Rusia pentru o perioada de cinci ani si un "sprijin puternic al SUA pentru suveranitatea Ucrainei" in fata agresiunii rusesti.Tratatul referitor la controlul armelor, care urmeaza sa expire pe 5 februarie, limiteaza Statele Unite si Rusia la desfasurarea a nu mai mult de 1.550 de focoase nucleare strategice fiecare.Psaki a spus ca Biden s-a referit si la cazul lui Navalnii, care a fost inchis saptamana trecuta dupa intoarcerea sa la Moscova , intr-un caz care a amplificat tensiunile intre Rusia si Statele Unite.Biden si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la atacul cibernetic masiv efectuat impotriva unor institutii si companii americane prin intermediul piratarii companiei Solar Winds, atribuita Rusiei si la informatiile ca rusii au oferit recompense insurgentilor talibani pentru uciderea trupelor american presedintele american a vorbit cu cancelarul german Angela Merkel "Presedintele a multumit secretarului general (NATO) pentru conducerea ferma a aliantei si si-a exprimat intentia de a se consulta si a colabora cu aliatii asupra intregii game de preocupari de securitate comune, inclusiv Afganistan Irak si Rusia", potrivit comunicatului Casei Albe.Citeste si: