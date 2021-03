CNN: Administratia Biden incearca sa ia legatura cu oficialii din Coreea de Nord, insa Phenianul nu raspunde

"Pentru a reduce riscurile escaladarii, am contactat guvernul nord-coreean prin mai multe canale incepand cu jumatatea lunii februarie, inclusiv in New York", a spus oficialul. "Pana in prezent, nu am primit niciun raspuns de la Phenian. Acest lucru dupa peste un an fara dialog activ cu Coreea de Nord, in ciuda incercarilor multiple ale SUA de a le incepe ".Oficialul nu a furnizat mai multe detalii despre ceea ce presupunea informarea, dar a mentionat ca administratia a efectuat revizuirea interinstitutionala a politicii Statelor Unite fata de Coreea de Nord, "inclusiv o evaluare a tuturor optiunilor disponibile pentru a aborda amenintarea tot mai mare reprezentata de Coreea de Nord pentru vecinii sai si comunitatea internationala".In timpul procesului de revizuire, administratia s-a consultat cu fosti oficiali guvernamentali cu experienta in politica Coreei de Nord, inclusiv cu unii oficiali din administratia Trump, a spus oficialul. SUA a fost, de asemenea, in legatura cu aliatii din Japonia si Coreea de Sud."Asteptam cu nerabdare sa finalizam analiza noastra intensiva, cu mai multe parti interesate, in urmatoarele saptamani", a spus oficialul.Parlamentarii si aliatii cheie din SUA asteapta cu nerabdare detalii despre politica lui Biden fata de Coreea de Nord, despre care se asteapta sa fie anuntata public in urmatoarele saptamani, cand administratia va finaliza o revizuire a politicilor, potrivit mai multor surse. Imaginile prin satelit obtinute de CNN arata ca Coreea de Nord a luat recent masuri pentru a ascunde o instalatie despre care agentiile de informatii americane cred ca sunt folosite pentru a stoca arme nucleare. Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat sambata ca se deplaseaza in Asia pentru a discuta cu aliatii SUA despre modalitatile de consolidare a cooperarii militare in regiune pentru a crea o "descurajare credibila" impotriva Chinei.