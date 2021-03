Cotatia bitcoin a depasit pragul de 60.000 de dolari dupa ce populatia a primit banii din planul de relansare al guvernului

Potrivit site-ului specializat CoinMarketCap, sambata la pranz cea mai populara criptomoneda a urcat pana la 60.197 dolari iar seara a urcat chiar pana la 61.683 dolari. In doar trei luni bitcoin a depasit record dupa record reusind sa isi tripleze valoarea: daca la mijlocul lunii decembrie valora doar 20.000 de dolari, in urma cu o luna a depasit pragul de 50.000 de dolari pentru ca ieri sa treaca de 60.000 de dolari.In ultimele zile, "cotatia bitcoin a urcat pentru ca investitorii se asteapta la iminenta venire a cecurilor" prevazute a fi distribuite consumatorilor in cadrul planului de relansare adoptat de autoritatile americane, a explicat Neil Wilson, analist la Markets.com.In cursul acestui week-end americanii ar urma sa primeasca cecurile si viramentele de 1.400 de dolari pe persoana prevazute in planul de 1.900 de miliarde de dolari ratificat joi de Joe Biden, a anuntat vineri administratia de la Casa Alba "Cecurile din programul de relansare vor permite micilor investitori sa puna o parte din fondurile lor in bitcoin" sustine Naeem Aslam, analist la AvaTrade, care se asteapta ca tendinta de apreciere sa continue "avand in vedere ca achizitionarea de bitcoins a devenit mult mai usoara in prezent".Cu toate acestea, cresterea exponentiala a acestei criptomonede ingrijoreaza anumiti observatori, care nu exclud o puternica corectie si chiar o explozie a unei bule speculative. Insa daca se tem de volatilitatea pietei de bitcoin, altii estimeaza ca situatia este mult diferita fata de cea din 2017, cand preturile au crescut intr-un ritm mult mai sustinut pentru ca la inceputul lui 2018 sa se prabuseasca.Pe langa fondurile de investitii si anumite companii precum constructorul american de automobile Tesla , care a investit 1,5 miliarde dolari in bitcoin, numeroase persoanele fizice au inceput sa achizitioneze parti de bitcoins, profitand de numeroasele platforme care au inflorit in ultimii ani.Bitcoin este cea mai importanta moneda digitala, cu o cota de piata de aproape 70%.Tehnologia blockchain utilizeaza criptografia pentru a crea un registru digital de date in care sunt incluse tranzactiile utilizatorilor. Practic, este vorba despre un sistem prin care toate tranzactiile sunt arhivate si autentificate in mod public, fara sa mai fie nevoie de un singur detinator al informatiei.