Joe Biden i-a aratat lui Putin muschii SUA. Discurs in Congres: "I-am spus foarte clar ca actiunile lor vor avea consecinte" VIDEO

Printre temele abordate, liderul de la Washington a vorbit despre pozitia sa dura vizavi de Vladimir Putin si fata de atitudinea provocatoare a Rusiei de la frontiera cu Ucraina , dar si de provocarile legate de China Joe Biden a afirmat ca America va impiedica Moscova sa ameninte securitatea nationala a statelor, iar raspunsul SUA la actele agresive ale Rusiei va fi rapid si proportional in functie de intensitatea acestora, potrivit Washington Examiner Presedintele Statelor Unite a vorbit la telefon cu Putin, in urma cu cateva zile, in timp ce trupele rusesti ajunsesera la aproximativ 100.000 de militari in apropierea granitei cu Ucraina."I-am spus foarte clar lui Putin ca nu vom cauta escaladarea situatiei, dar actiunile lor vor avea consecinte. El intelege ca noi vom raspunde", a declarat Biden in alocutiunea din Congres, in fata Camerelor reunite.Insa, America este deschisa unei comunicari adecvate cu Moscova, atunci cand este cazul. Iar presedintele SUA a spus ca "putem coopera (cu Rusia -n.a.), atunci cand este in interesul nostru reciproc". Administratia de la Washingtonul a extins recent noul Tratat START cu Rusia, care limiteaza numarul armelor nucleare ale celor doua tari.De pe alta parte, Biden a vorbit si despre relatia Americii cu China, in contextul in care acesta a discutat cu presedintele Xi Jinping. "El este extrem de inversunat ca tara lor sa devina cea mai importanta natiune din lume. El si alti autocrati, cred ca democratia nu poate concura in secolul al XXI-lea cu autocratiile", conform Time De asemenea, liderul american a afirmat ca se angajeaza in fata provocarilor legate de China. Biden i-a comunicat lui Xi Jinping ca Statele Unite vor rezista concurentei din regiunea Asia-Pacific si vor ramane o prezenta militara robusta in zona, asa cum fac impreuna cu NATO , in Europa.