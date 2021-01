Discursul lui Joe Biden dupa investirea ca presedinte al SUA: "Vom repara aliantele si vom colabora cu lumea din nou. Vom conduce prin puterea exemplului"

Noul presedinte vorbeste in fata invitatilor dupa depunerea juramantului:"Este ziua Americii, este ziua democratiei, o zi a sperantei. Sarbatorim triumful unei cauze, a democratiei.Am invatat din nou ca democratia este fragila, dar in aceasta ora democratia a invins. La cateva zile dupa violente, venim impreuna puternici.Multumesc predecesorilor din ambele partide care au venit astazi aici! Povestea americana depinde de toti dintre noi. Este o natie mare, suntem oameni buni si de-a lungul timpul am ajuns atat de departe.Dar avem inca multe de facut, in aceasta iarna de cumpana. Putini oameni in istoria tarii acesteia au avut de indurat provocari mai mari ca acum. Milioane de slujbe pierdute, zeci de mii de morti din cauza pandemiei.Putem face America din nou cea mai puternica. Ii rog pe toti americanii sa ma insoteasca in incercarea de a restabili unitatea. Fara unitate nu este pace, doar amareala si furie. Unitatea este calea inainte.Trebuie sa intalnim acest moment ca Statele Unite ale Americii. Trebuie sa incepem sa ne ascultam din nou. Neintelegerile nu trebuie sa fie calea spre un razboi . America trebuie sa fie mai buna decat atat.Vom repara aliantele si vom colabora cu lumea din nou. Vom conduce prin puterea exemplului. Vom fi un partener pentru pace si securitate.Astazi vedem aparitia extremismului politic, suprematiei albe si a terorismului intern. Trebuie sa le infruntam si le vom invinge".Pe aceeasi tema: