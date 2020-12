Hillary Clinton si Michelle Obama condamna un editorial controversat WSJ care o vizeaza pe sotia lui Joe Biden

Eseistul Joseph Epstein apreciaza in acest editorial, publicat in editia de sambata a Wall Street Journal - un articol denuntat drept "sexist" de catre alte personalitati democrate -, ca nu exista niciun motiv sa-ti pui inaintea numelui titlul de doctor (dr.), doar daca nu esti medic.JIll Biden este doctor in stiintele educatiei."In stiintele sociale, sa te numesti doctor este consierat meschin", insista Joseph Epstein, care da asigurari ca titlul de doctor al lui Jill Biden "suna fals" si "un pic comic".Opinia sa declastat imediat un val de critici."Numele sau este Dr Jill Biden, las-o balta!", scrie pe Twitter Hillary Clinton, fost secretar de Stat si candidata la presedintie.Michelle Obama vede in textul lui Joseph Epstein o ilustrare a tratamentului defavorabil caruia ii sunt supuse femeile care au reusit pe plan profesional."Prea adesea, succesele noastre provoaca scepticism, chiar deradere", scrie pe Instagram Michelle Obama, ofosta Prima Doamna foarte ascultata in Statele Unite.Editorialul a provocat un asemenea scandal, incat Paul Gigot, insarcinat cu paginile "Opinion" la WSJ a fost nevoit sa-si apere alegerea editoriala. El considera ca problema ridicata de Joseph Epstein merita sa fie ridicata si ca ziarul le rezerva titlul de "dr." medicilor.Paul Gigot denunta o "campanie politica" a "echipei Biden".Jill Biden si-a obtinut doctoratul la Universitatea din Delaware in 2007, pe cand era in varsta de 50 de ani, o perioada in care, potrivit lui Joseph Epstein, presitigiul doctoratelor era "diminuat de erodarea seriozitatii si relaxarea criteriilor in invatamantul universitar"."Dr. Biden si-a obtinut diplomele printr-o munca asidua si multumita determinarii sale absolute (...). Acest articol n-ar fi fost scris niciodata despre un barbat", critica, la randul sau, viitorul "Second Gentleman" Doug Emhoff, sotul Kamalei Harris.Numerosi navigatori pe Internet isi exprima regretul fata de faptul ca Joseph Epstein i se adreseaza lui Jill biden cu o formula considerata paternalista - "Madame First Lady, Ms. Biden, Jill, my little one".Universitatea la care a studiat Joseph Epstein, Northwestern, i-a catalogat, la randul sau, editorialul drept "misogin"."Desemnarea ca doctor a oricui a obtinut un doctorat (...) este binemeritata", subliniaza Northwestern.CITESTE SI: