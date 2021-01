Investirea lui Joe Biden: Unele efective ale Garzii Nationale desfasurata la Washington, autorizate sa poarte arme

Decizia secretarului american al Fortelor terestre, Ryan McCarthy, intervine in timp ce FBI a alertat cu privire la posibile proteste armate care ar putea avea loc la Washington, inaintea ceremoniei de investire preconizata pentru 20 ianuarie.Exprimandu-se sub rezerva anonimatului, cei doi oficiali americani nu au precizat cati dintre militari vor avea arme asupra lor, dar au mentionat ca trupe ale Garzii Nationale care vor ajuta la securizarea cladirii Capitoliului vor purta arme.Unul dintre ei a specificat ca aceste trupe nu vor fi in prima linie de aparare, ci vor sustine fortele politiei.Armata nu a raspuns pe moment la o cerere de comentarii din partea Reuters.Experti in domeniul securitatii au mentionat ca cei mai radicali sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump , au promis pe retelele de socializare sa defileze cu arme si ameninta ca vor recurge la violente la Washington si in alte orase din SUA, noteaza AFP.Garda Nationala a fost autorizata sa mobilizeze pana la 15.000 de militari la Washington inainte de investirea la 20 ianuarie a lui Joe Biden la presedintia SUA, in contextul in care sustinatorii cei mai radicali ai presedintelui Trump refuza in continuare sa recunoasca infrangerea sa in alegerile din noiembrie. Turistilor le este interzis sa viziteze Monumentul lui Washington pana in 24 ianuarie.Cinci persoane si-au pierdut viata la 6 ianuarie cand manifestanti pro-Trump au atacat si au ocupat pentru scurt timp cladirea de pe Capitoliu, sediul Congresului american, pentru a impiedica validarea victoriei electorale a lui Joe Biden de catre camerele reunite ale parlamentului american.Garda Nationala, neinarmata, a fost atunci mobilizata la Washington, dar ea a intervenit prea tarziu pentru a sprijini politia Congresului.Seful biroului Garzii Nationale, generalul Daniel Hokanson, a declarat presei luni ca asteapta aproximativ 10.000 de soldati la Washington pana sambata pentru a ajuta la asigurarea securitatii, logisticii si comunicatiilor.Totodata, el a spus ca aceste forte nu au fost autorizate sa poarte arme. Autorizarea data Garzii Nationale de a purta arme si de a proceda la arestari ar fi o "ultima solutie" daca situatia de securitate ar scapa de sub control, a afirmat el, conform AFP.Publicatia New York Times relatase marti ca trupele insarcinate cu protejarea Congresului vor fi inarmate.CITESTE SI: