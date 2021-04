Prima partida de golf jucata de Joe Biden, dupa preluarea mandatului. Golful este o traditie prezidentiala in SUA

Vizita presedintelui SUA la Wilmington Country Club nu a fost anuntata si i-a surprins pe multi jucatori. Multi dintre acestia si-au scos telefoanele mobile pentru a imortaliza acest moment.Jurnalistii care il insotesc pe presedinte in toate deplasarile sale nu l-au vazut jucand, dar l-au putut observa deplasandu-se pe traseu intr-o procesiune de masinute electrice.Presedintele Biden a jucat golf cu Ron Olivere, socrul fiului sau decedat, Beau Biden, precum si cu unul din consilierii sai, Steve Ricchetti, a precizat Casa Alba Presedintele septuagenar este relativ discret cu privire la calitatile sale de jucator de golf, spre deosebire de Donald Trump , care juca regulat la sfarsit de saptamana, uneori cu vedete precum Tiger Woods. Specialistii cred insa ca nivelul actualului presedinte este unul excelent.Acest moment de relaxare marcheaza una din cele mai aglomerate saptamani de la instalarea sa la Casa Alba, saptamana in timpul careia a impus sanctiuni severe Rusiei, s-a intalnit cu premierul japonez la Casa Alba si s-a confruntat ulterior cu o controversa dupa ce a dat inapoi in privinta refugiatilor.Golful reprezinta de zeci de ani o traditie prezidentiala in Statele Unite Donald Trump a jucat golf de nu mai putin de 300 de ori in timpul mandatului sau de patru ani, de doua ori mai mult decat predecesorul sau, Barack Obama