De ce l-a evocat Joe Biden pe Sfantul Augustin in discursul inaugural. Ce inseamna pentru romani

Hari Bucur-Marcu are o experienta de decenii in mediul international, pe problematici legate de institutionalizarea domeniului apararii nationale, controlul democratic al sistemelor de securitate nationala, politici de securitate si de aparare nationala. Ofiter de aviatie si fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, detine titlul de doctor in stiinte militare, obtinut in 2001 la Academia de Inalte Studii Militare cu teza "Implicatii economice in planificarea apararii nationale a Romaniei". In perioada 1990 - 2003 a fost responsabil sau direct implicat in aspecte esentiale ale reformei Armatei Romaniei, cu deosebire in relatia cu NATO, si a lucrat nemijlocit in structurile Aliantei ca sef de sectie invatamant si instructie. A publicat carti si articole pe subiecte din domeniu, oferind expertiza internationala. Este cavaler al Ordinului National "Pentru merit", ca recunoastere a contributiei sale la integrarea Romaniei in NATO.

In discursul sau inaugural , proaspatul presedinte american Joseph Robinette Biden Jr. l-a evocat pe acelasi Sfantul Augustin. Zicea domnia sa: "Cu multe secole in urma, Sfantul Augustin, un sfant al bisericii mele, scria ca un popor a fost o multitudine definita de obiectele comune ale iubirii lor." (Many centuries ago, St. Augustine, a saint in my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love.) Avem aici evocata una dintre cele mai limpezi definitii ale identitatii nationale institutionalizate.Pentru ca, intr-adevar, Sfantul Augustin (care este si un sfant al bisericii mele, dar este unul dintre Parintii Bisericii Crestine si unul dintre cei patru Doctori latini ai crestinismului) scrie in Capitolul 24 al Cartii a XIX-a, din Cetatea lui Dumnezeu (De civitate Dei) definitia "un popor este un ansamblu al unei multitudini de rationali/fiinte rationale care formeaza o societate printr-o cadere de acord asupra lucrurilor pe care le iubesc/le pretuiesc/le apreciaza in comun" ("Populus est coetus multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi communione sociatus").(Sursa> https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champaigne,_Philippe_de_-_Saint_Augustin_-_1645-1650.jpg)Desigur, domnul presedinte Biden l-a evocat pe Sfantul Augustin din mai multe motive, cum ar fi sa faca aluzie la faptul ca este al doilea presedinte american de religie catolica ("sfant in Biserica mea"), din lunga lista de 46 de presedinti, ori sa aduca un argument religios pentru apelul facut la unitate nationala, in jurul sau, care era tema unica a discursului inaugural, sau sa sublinieze ca, de data aceasta, referentiaza cel putin o sursa de inspiratie pentru discursurile sale (domnia sa avand o notorietate de zeci de ani ca ar zice lucruri scrise sau spuse mai inainte de altii, fara sa mentioneze asta).Si tot desigur, referinta la Sfantul Augustin nu a fost destinata celor care l-au citit pe sfant.Acestia stiu mai bine ca definitia poporului ca suma a persoanelor rationale care se unesc de comun acord in jurul unor lucruri pe care le indragesc in comun era in cartea sfantului continuarea altei definitii, in care poporul se identifica printr-o recunoastere si acceptare in comun a dreptatii si nu printr-o comuniune de interese. Asa cum, la o persoana individuala, sufletul trebuie sa guverneze trupul, iar ratiunea sa domneasca peste pofte, tot asa intr-un stat se realizeaza o comuniune de oameni ai dreptatii, care traiesc in credinta, care credinta lucreaza prin iubire, care iubire se adreseaza doar lui Dumnezeu (nu si altor zei) si se manifesta prin supunere, adica prin urmarea legilor Sale. Cum ar fi iubeste-l pe cel de langa tine ca pe tine insuti.Mai spune Sfantul Augustin ca, atunci cand nu sunt intrunite elementele constitutive ale definitiei, nu putem vorbi despre un popor. Iar daca nu putem vorbi despre un popor, atunci nu putem vorbi nici despre o republica, deoarece nu exista vreo republica fara un popor definit.Adica, atunci cand exista o comuniune de oameni care cunosc, accepta si urmeaza un set unic de legi, pe baza carora se face dreptate in comunitatea respectiva, putem vorbi despre un popor. Asa cum, dintre toate legile, cele date de Dumnezeu insusi sunt cele mai profunde, tot asa credinta inseamna cunoasterea, acceptarea si respectarea acelor legi divine. Ceea ce inseamna simplu iubire de Dumnezeu.Dar si fara un Dumnezeu de venerat si de urmat in comun pot exista popoare, zice Sfantul Augustin, atata timp cat colectivitatea care vrea sa fie numita popor este consensuala in privinta unei liste de lucruri pe care toti le pretuiesc/iubesc la fel.Ceea ce deschide calea spre mecanismul de identificare a unui popor ca fiind suma lucrurilor indragite/pretuite/admirate in comun. Lucruri carora li se mai spune mai nou fata de epoca Sfantului Augustin si valori.Presedintele american Biden zice mai departe, in discursul sau, ca el crede ca americanii stiu care sunt acele obiecte ale iubirii: "oportunitate, securitate, libertate, demnitate, respect, onoare si, da, adevar" (What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth.)Luate fiecare in parte, aceste valori nu sunt specifice americanilor. Sunt valori universale. Doar lista cu ele este specifica natiunii americane. Oricare alta natiune putand avea o alta alcatuire, intre care unele dintre aceste valori sa fie prezente, altele absente si altele nementionate aici sa fie adaugate. Asa cum nici lista aceasta nu e obligatoriu sa fie exhaustiva. Este doar ceea ce crede presedintele americanilor ca i-ar defini pe americani ca natiune.Parerea mea personala este ca domnul presedinte Biden , ca politician pur-sange si rodat in zeci de ani de politica de stat american, perioada in care a acumulat suficient de multe momente in care credibilitatea, onestitatea si verticalitatea sa ii fi fost puse la incercare, nu este neaparat si automat un model, sau un exemplu de urmat. Ce spune domnia sa trebuie intotdeauna preluat critic si cu suficienta circumspectie, daca vrem sa gandim cu mintile proprii.Aici insa ar fi cu aproape certitudine de urmat proaspatul presedinte american Biden . Ar trebui ca si noi, romanii, sa putem raspunde pe de rost la o asemenea intrebare: care sunt valorile pe care le pretuim/iubim/veneram in comun, astfel incat sa putem fi definiti si identificati ca natiunea romana?Si chiar mai precis decat atat: oare care este lista valorilor care definesc natiunea romana? Cine a publicat-o vreodata, macar sub forma de inventar de opinie personala? Unde o gasim?Cum o discutam? Unde o gasim?Cum o discutam?Revenind la pictura semnalata la inceputul acestui text, ea este descrisa in cataloage ca fiind "Portrait of Saint Augustine of Hippo receiving the Most Sacred Heart of Jesus, by Philippe de Champaigne, 17th century" (Portret al Sfantului Augustin din Hippo primind Inima cea mai sacra a lui Iisus, de Philippe de Champaigne, secolul al XVII-lea). Ceea ce merita un comentariu de exegeza.Venerarea Inimii Sacre a lui Iisus a devenit o practica in Biserica Catolica la multe sute de ani dupa Sfantul Augustin. Chiar si in timpul pictorului Philippe de Champainge, venerarea Sacre Cœur nu era inca populara, desi se practica in unele colectivitati catolice, intr-o forma sau alta.Asa ca, cel mai probabil, nu este Sacre Cœur acea inima rosie, din mana stanga a sfantului din pictura, inima ce trimite o flacara aurie spre aura personajului, din sens opus razelor emanate de adevarul divin (VERITAS) ce lumineaza aceeasi aura, ca si cand aura ar fi de fapt o explozie de idei scanteietoare, izvorata din mintea Sfantului Augustin.Daca ar fi sa speculez, as zice ca, mai degraba avem de a face cu imaginea "gandului inimii" (ca in Facerea/Geneza 6:5), astfel incat pictorul invoca contopirea in mintea stralucitoare a Sfantului Augustin a ratiunii datatoare de adevar, cu pasiunea izvorata dintr-o inima care gandeste. Cum ar fi inteligenta emotionala, in limbajul hiperbolic actual.