Joe Biden, anunt soc despre bugetul si datoria SUA: Nu s-a mai intamplat de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial

Planul bugetar al lui Biden este conceput pentru cheltuieli de 6 trilioane de dolari in 2022, iar acestea vor ajunge la 8,2 trilioane de dolari in 2031, potrivit National Review Cele doua programe care conduc la cheltuieli masive sunt "Planul american de locuri de munca" si "Planul familiilor americane", care au ca scop dezvoltarea infrastructurii nationale, cum ar fi autostrazi, aeroporturi, sisteme de tranzit, precum si adaugarea unor structuri de siguranta sociala, ca locuinte, ingrijirea persoanelor in varsta.Pentru a-si finanta aceste proiecte, Biden intentioneaza sa creasca masiv impozitul pe profit si pe veniturile gospodariilor care castiga mai mult de 400.000 de dolari pe an, desi presedintele promiseseca nu va mari impozitele, in timpul campaniei electorale. De asemenea, impozitul pe veniturile companiilor va creste de la 21 la 28%.Daca planurile lui Biden sunt puse in aplicare, Statele Unite ar avea deficite uriase, deoarece imprumuta bani pentru a le finanta. Astfel, deficitul federal va creste la 1,8 trilioane de dolari in 2022, scazand pana la 1,6 trilioane de dolari, pana in 2031.In schimb, datoria publica a Statelor Unite ar depasi cu mult valoarea PIB-ului anual, ajungand la 117% din marimea economiei in 2031. Pana in 2024, datoria va atinge cel mai inalt nivel din istoria americana, depasind recordul din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.