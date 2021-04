Joe Biden asigura Kievul de ''sprijinul neclintit'' al SUA pentru suveranitatea Ucrainei. Rusia desfasoara exercitii militare in zona Marii Negre

"Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata agresiunii Rusiei care continua in Donbas si in Crimeea ", a declarat Casa Alba. Ucraina acuzase joi Rusia de concentrarea a mii de militari la frontiera care separa cele doua tari si in Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014.In aceeasi zi, Washingtonul a avertizat Rusia impotriva oricarei tentative de "intimidare" la adresa Ucrainei, declarandu-se "preocupat de recentele escaladari ale actiunilor agresive si provocatoare ale Rusiei in estul Ucrainei".Moscova a raspuns vineri ca nu doreste conflict, dar a avertizat Occidentul impotriva oricarei ingerinte militare si a cerut Kievului sa se abtina de la orice "provocare".Dupa un armistitiu indelungat in a doua jumatate a anului 2020, schimburile de focuri in estul Ucrainei s-au inmultit incepand din ianuarie. Cele doua tabere isi atribuie reciproc responsabilitatea escaladarii conflictului.In cursul convorbirii telefonice, Joe Biden si-a reafirmat de asemenea vointa de a "revitaliza parteneriatul strategic" intre Ucraina si SUA, asigurand ca reformele aplicate de presedintele Volodimir Zelenski impotriva coruptiei sunt "cruciale pentru aspiratiile euroatlantice ale Ucrainei".La randul sau, presedintele ucrainean a salutat "parteneriatul crucial" cu Washingtonul: "Parteneriatul american este crucial pentru ucraineni", a scris el pe Twitter dupa convorbirea cu Biden.In aceeasi postare, Zelenski a mentionat ca Ucraina si SUA stau umar la umar atunci cand vine vorba de prezervarea democratiei, conform agentiei ucrainene oficiale de presa Ukrinform. "Sunt serios angajat in ceea ce priveste reformarea Ucrainei, cresterea transparentei si obtinerea pacii" in Donbas, a afirmat Zelenski.Potrivit Ukrinform, aceasta este prima convorbire telefonica dintre presedintii Ucrainei si SUA dupa investirea lui Joe Biden in functie la 20 ianuarie.