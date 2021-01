Joe Biden, despre o posibila demitere a lui Donald Trump: Decizia apartine Congresului

Joe Biden va prelua functia de presedinte al SUA la 20 ianuarie. "Deci, ne vom concentra asupra muncii noastre si Congresul poate decide cum sa procedam fata de Donald Trump", a declarat el, in cadrul unei conferinte de presa la Wilmington, Delaware, considerand ca predecesorul sau este "inapt" sa guverneze.Nancy Pelosi, Presedintele Camerei Reprezentantilor al SUA, spune ca va demara procesul de impeachment al presedintelui Trump daca acesta nu demisioneaza "imediat". "Daca presedintele nu renunta la functie in mod iminent si de buna voie, Congresul va continua actiunea noastra", a spus Nancy Pelosi intr-o scrisoare vineri, scrie New York Times.Nancy Pelosi a declarat vineri, 8 ianuarie, ca Congresul SUA va actiona pentru a-l acuza pe presedintele Trump pentru rolul sau in incitarea atacului violent asupra Capitoliului daca nu demisioneaza "imediat", cerandu-le republicanilor sa se alature presiunii pentru a-l forta din functie.Intr-o scrisoare catre membrii Camerei, liderul democrat a invocat demisia lui Richard M. Nixon pe fondul scandalului Watergate, cand republicanii au impus presedintelui sa demisioneze si sa evite scandalul public al unei acuzari, numind actiunile lui Trump un "atac oribil asupra democratiei noastre".CITESTE SI: