Joe Biden, discutie telefonica cu Xi Jinping. Presedintele SUA si-a exprimat ingrijorarea cu privire la practicile economice ale Beijingului, represiunea din Hong Kong si situatia uigurilor

Tensiunile

"Taxele vor ramane in vigoare"

In cursul conversatiei telefonice, care a avut loc la trei saptamani dupa instalarea sa la putere, Joe Biden si-a exprimat "profunda ingrijorare" cu privire la practicile economice "neloiale si coercitive" ale Beijingului, represiunea din Hong Kong si "incalcarile drepturilor omului" in Xinjiang, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba Cei doi lideri au discutat , de asemenea, despre pandemia de COVID-19 si "provocarile comune" reprezentate de securitatea sanitara mondial si schimbarile climatice.Potrivit expertilor, peste un milion de uiguri sunt ori au fost inchisi in lagare de reeducare politica din Xinjiang.Beijingul respinge termenul "lagare" si sustine ca sunt centre de formare profesionala, destinate sa asigure un loc de munca populatiei si, prin urmare, sa o tina la distanta de extremismul religios. Noul presedinte este asteptat cu nerabdare in legatura cu problema delicata a relatiilor americano-chineze, deoarece subiectele de tensiune dintre primele doua mari puteri mondiale sunt numeroase.Daca si-a manifestat clar dorinta de a rupe cu politica externa a lui Donald Trump , acesta este unul dintre rarele cazuri in care ar putea, in esenta, sa mentina o anumita continuitate cu predecesorul sau.Intr-un interviu difuzat duminica la CBS, Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite si China va lua forma unei "competitii extreme", asigurand totodata ca vrea sa evite un "conflict" intre cele doua tari.Intrebat despre omologul sau chinez, liderul administratiei de la Washington a adaugat: "Este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el".Un inalt responsabil al administratiei, care a vorbit sub acoperirea anonimatului, a reafirmat miercuri ca taxele vamale asupra produselor chineze introduse sub presedintia Trump raman in vigoare deocamdata, in asteptarea unei reexaminari cuprinzatoare a strategiei comerciale americane."Nu am luat o decizie cu privire la acest dosar", a spus el. "Vor fi schimbari in politica noastra comerciala fata de China, dar acestea nu sunt imediate si intre timp nu eliminam taxele vamale", a adaugat el, subliniind dorinta Casei Albe de a dezvolta aceasta strategie "impreuna cu aliatii".