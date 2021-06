Biden opreste expansiunea Chinei: Pune pe lista neagra 59 de companii ale Beijingului

Joe Biden extinde lista lui Donald Trump din luna noiembrie 2020, care cuprindea doar 31 de firme din China, care "permiteau dezvoltarea si modernizarea" armatei din aceasta tara si "amenintau in mod direct" securitatea SUA, potrivit CNN Multe companii chineze, care se aflau in ordinul lui Trump, precum producatorul de smartphone-uri Huawei si Hikvision, un important dezvoltator si furnizor de echipamente video de supraveghere, raman pe lista neagra.De asemenea, sunt incluse si cele mai mari companii de telecomunicatii precum China Mobile, China Telecommunications si China Unicom. Dar si alte firme importante, cum ar fi China National Offshore Oil Corp si Semiconductor Manufacturing International Corp, ultima fiind cheia pentru efortul national al Beijingului de a-si creste productia de cipuri.Decizia de extindere a domeniilor de aplicare a interdictiilor se datoreaza amenintarilor legate de tehnologia de supraveghere chineza, anunta Casa Alba . Acest lucru permite Statelor Unite sa interzica investitiile americane in compabnii din China, care submineaza securitatea nationala si valorile democratice ale Americii.Ordinul federal semnat de Joe Biden va intra in vigoare pe 2 august 2021. Masura face parte din seria de actiuni mai largi ale lui Joe Biden de a contracara China, inclusiv pentru consolidarea aliantelor SUA si urmarirea investitiiilor interne mai mari.