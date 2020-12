Joe Biden o numeste pe Susan Rice pe postul de consilier de politica interna la Casa Alba

Fosta consiliera de securitate nationala a lui Barack Obama , Susan Rice, o afro-americana de 56 de ani, "se numara printre responsabilii guvernamentali cei mai calificati si experimentati din tara noastra si are competentele necesare pentru a valorifica puterea guvernului federal cu scopul de a-i servi pe americani", a scris intr-un comunicat echipa de tranzitie a lui Joe Biden.Fosta ambasadoare a SUA la ONU , Susan Rice s-a numarat chiar printre favoritii la postul de secretar de stat, care i-a fost in cele din urma atribuit lui Antony Blinken. Ea fost de asemenea prezentata in aceasta vara ca o potentiala candidata la postul de vicepresedinte, care a fost insa ocupat in cele din urma de Kamala Harris.Presedintele democrat ales i-a nominalizat, pe de alta parte, pe Tom Vilsack pentru Departamentul Agriculturii, post pe care l-a ocupat de-a lungul presedintiei Obama (2008-2016), Marcia Fudge, membra a Camerei Reprezentantilor, pentru Departamentul Locuintelor, Denis McDonough, fost sef de cabinet al lui Barack Obama, pentru conducerea Departamentului pentru Veterani, si Katherine Tai, o avocata specializata in chestiuni de liber-schimb si in problema Chinei, pentru postul influent de sef al Biroului pentru Politici Comerciale (USTR).In cazul confirmarii de catre Senat, aceasta din urma va fi "prima americana de origine asiatica si prima femeie de culoare care va ocupa acest post", precizeaza echipa Biden.Una din marile voci din 'Congressional Black Caucus', grupul parlamentar care aduna alesi afroamericani, Marcia Fudge va fi "prima femeie din ultimii peste 40 de ani si a doua femeie de culoare din istorie" la conducerea Departamentului Locuintelor.Insistand asupra "competentelor" lor, Joe Biden a precizat in comunicat ca acest grup "va aduce cel mai inalt nivel de experienta, de compasiune si de integritate pentru a rezolva problemele si pentru a extinde perspectivele posibile pentru americani in fata provocarilor dificile" actuale.CITESTE SI: