Joe Biden: Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris in prima zi a mandatului meu de presedinte

"Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris in prima zi a mandatului meu de presedinte. Voi incepe imediat sa lucrez impreuna cu omologii mei din lume pentru a face tot ce este posibil, inclusiv convocarea liderilor economiilor importante pentru un summit privind clima in primele mele 100 de zile de mandat", a afirmat Biden.Mai mult de 70 de lideri mondiali participa astazi la intalnirea virtuala la care se cauta solutii pentru reducerea emisiilor si care are loc la a cincea aniversare a Acordului climatic de la Paris.Presedintele american in exercitiu Donald Trump a catalogat modificarile climatice drept o farsa si a retras Statele Unite din Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice.