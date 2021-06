Coreea de Nord vrea sa fie pregatita pentru "dialog", dar si pentru "confruntare" cu SUA

Liderul nord-coreean "a subliniat necesitatea pregatirii atat pentru dialog, cat si pentru confruntare, in special de a fi pe deplin pregatiti pentru confruntare", intr-un discurs despre strategia sa fata de Washington, pronuntat la o sedinta plenara a Comitetului central al partidului.Liderul nord-coreean a cerut o reactie rapida in fata unei situatii care evolueaza rapid si o concentrare a eforturilor asupra capacitatii de a tine sub un control stabil situatia din peninsula coreeana.Presedintele Joe Biden, a carui "politica ostila" este denuntata de regimul de la Phenian, nu exclude posibilitatea de a se intalni la un moment dat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dar subliniaza ca nu va face acest lucru fara angajamente clare din partea acestuia.In mai, presedintele american a criticat abordarea predecesorului sau Donald Trump , care s-a intalnit de doua ori cu liderul nord-coreean in Singapore si apoi la Hanoi, fara a obtine rezultate tangibile."Nu ii voi oferi o recunoastere internationala" fara compensatii, a insistat Biden.Liderul american a declarat ca nu isi face iluzii cu privire la dificultatea de a convinge Coreea de Nord sa renunte la arsenalul sau nuclear, dupa o intalnire la Casa Alba cu omologul sud-coreean Moon Jae-in."Nu ne facem iluzii cu privire la dificultate, absolut niciuna. Ultimele patru administratii nu au atins obiectivul. Este un obiectiv incredibil de dificil", a declarat Biden reporterilor, anuntand ca a numit un diplomat cu experienta, Sung Kim, drept emisar special pentru Phenian.Negocierile dintre Statele Unite si Coreea de Nord s-au intrerupt dupa esecul celui de-al doilea summit dintre Donald Trump si Kim Jong Un, care a avut loc la Hanoi in 2019.