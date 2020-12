Marii electori americani s-au reunit pentru a aproba victoria lui Joe Biden. Victoria democratului a fost confirmata in Pennsylvania, Georgia si Arizona

Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama , care va deveni pe 20 ianuarie al 46-lea presedinte din istoria tarii, va tine un discurs seara de la Wilmington (Delaware) pentru a celebra "puterea si rezistenta" democratiei americane.Procesul, care va avea loc in fiecare stat, nu are in mod traditional audienta. Dar anul acesta va fi retransmis in direct dupa saptamani de lupte in justitie duse de Donald Trump din cauza ca nu si-a recunoscut infrangerea."Nu doar din respect pentru traditii, dar si pentru a arata lumii, astazi mai mult ca niciodata, ca sistemul nostru functioneaza", a subliniat Chris Sununu, guvernatorul republican al New Hampshire, inainte ca cei patru mari electori sa se pronunte in favoare lui Joe Biden.La Harrisburg, cei 20 de mari electori din Pennsylvania au votat, asa cum era previzibil, pentru Joe Biden. "Este o zi mare pentru democratie, pentru libertate si pentru Pennsylvania", a reactionat Nancy Mills, presedinte al Partidului Democrat in acest stat unde Donald Trump a castigat in 2016, dar a pierdut in 2020.Si toti cei 16 electori din Georgia si cei 11 din Arizona au votat pentru Biden.Rezultatele scrutinului din 3 noiembrie au fost deja certificate de fiecare dintre cele 50 de state americane: democratul a adunat un numar record de 81,28 de milioane de voturi, adica 51,3% din sufragii, fata de 74,22 de milioane (46,8%) pentru presedintele republican in exercitiu.Dar in Statele Unite, locatarul de la Casa Alba este ales prin vot universal indirect, fiecare stat atribuind in general marilor electori, numarul lor fiind in functie de populatie, candidatului care castiga primul la nivel local.Rezultatele certificate confirma avansul confortabil al lui Joe Biden, anuntat din 7 noiembrie de marile trusturi de presa, cu 306 mari electori fata de 232 pentru Donald Trump.Pragul de 270 de mari electori ar trebui depasit pentru Joe Biden in cursul dupa-amiezii cand si California se va exprima in privinta votului.Cei 538 de mari electori sunt responsabili politici locali, figuri ale societatii civile sau apropiati de un candidat. Mare parte sunt necunoscuti marelui public, dar si personalitati nationale fac parte din colegiul electoral.CITESTE SI: