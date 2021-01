Melania Trump isi ia ramas bun, pe Twitter. "Dezamagita si intristata" de violentele de la Capitoliu, ea spune ca America s-a construit pe libertatea de exprimare

"Sa nu aveti niciun dubiu, condamn ferm violentele care au avut loc la Capitoliu. Violenta nu este niciodata acceptabila", a transmis Melania Trump intr-o declaratie de presa emisa luni de Casa Alba si distribuita pe contul de twitter al primei doamne, transmite Hotnews.ro Melania Trump a facut apel la toti cetatenii sa ia o pauza si sa priveasca lucrurile din toate perspectivele."Ca cetatean american, sunt mandra de libertatea de a ne exprima punctele de vedere fara a fi persecutati. Este unul dintre idealurile fundamentale pe care s-a cladit America. Multi au facut sacrificiul suprem pentru a proteja acest drept. Cu aceste ganduri, as dori sa fac un apel catre toti cetatenii acestei tari sa ia un respiro, sa faca o pauza, si sa priveasca lucrurile din toate perspectivele", afirma Melania Trump in ceea ce pare a fi o aparare a sotului ei, care a ramas fara principalul sau canal de comunicare nemijlocita cu electoratul, dupa ce contul sau de twitter a fost suspendat definitiv."Implor oamenii sa puna capat oricarei violente, sa nu faca niciodata presupuneri bazate pe culoarea pielii unei persoane sau sa foloseasca diferitele ideologii politice ca fundament pentru agresiune si dusmanie", a mai spus prima doamna.In acelasi timp, fara a nominaliza, ea a criticat oamenii care au lansat false acuzatii la adresa sa doar de dragul de a intra in lumina reflectoarelor."Acum este momentul doar pentru vindecarea tarii noastre si a cetatenilor ei. Acest moment nu ar trebui folosit in interes personal", se mai arata in declaratie.Melania Trump a deplans si pierderile de vieti omenesti care au fost cauzate de asaltul de saptamana trecuta si a precizat ca se roaga pentru familiile celor care au murit.In acelasi timp, ea a subliniat ca in zilele urmatoare isi va incheia rolul de Prima doamna a SUA."A fost onoarea vietii mele sa va fiu Prima doamna. Vreau sa le multumesc milioanelor de americani care ne-au sprijinit pe sotul meu si pe mine in acesti patru ani si au aratat inredibilul impact al spiritului american".CITESTE SI: