Mihail Gorbaciov spera ca Joe Biden va prelungi tratatul Noul START

Prin Noul START, semnat in 2010 de presedintii american si rus - Barack Obama , respectiv Dmitri Medvedev - Statele Unite si Rusia s-au angajat sa limiteze numarul de arme nucleare strategice, de rachete desfasurate si de bombardiere grele.Gorbaciov, in varsta de 89 de ani, reaminteste ca s-a intalnit de mai multe ori cu Biden si conteaza pe acesta sa continue acordul care altfel va expira in 5 februarie. "In campania electorala, el (Biden - n. red.) a spus ca tratatul trebuie prelungit. Dar eu cred ca acesta este doar primul pas. Trebuie sa cadem de acord si asupra altor reduceri. Trebuie sa discutam si sa ne ajustam doctrinele militare", a adaugat fostul lider de la Moscova Eforturile lui Gorbaciov pentru controlul armamentelor si reforme democratice in deceniul 1980 au contribuit la incheierea Razboiului Rece, iar vocea sa este inca ascultata la Kremlin, datorita experientei sale in relatiile cu Washingtonul, arata Reuters. Gorbaciov si presedintele american George Bush senior au semnat primul tratat START in 1991.Moscova a oferit deja prelungirea cu cinci ani, fara noi conditii a Noului START (prescurtare pentru Strategic Arms Reduction Treaty - tratatul de reducere a armamentului strategic). Noua orientare a politicii americane dupa ce Biden va prelua presedintia in 20 ianuarie ar putea fi favorabila acestei abordari.Gorbaciov si-a exprimat speranta ca Rusia si SUA vor sustine angajamentul din 1985, prin care sovieticii si americanii au declarat ca razboiul nuclear este inacceptabil si nu poate fi castigat si ca niciuna din parti nu va incerca sa obtina superioritatea militara. "Rusia a propus recent americanilor sa confirme aceasta formulare", a spus fostul sef de stat. "Acum va veni o noua administratie (la Washington - n. red.) si ar fi bine sa ne reinnoim propunerea", a apreciat el, adaugand ca cele doua mari puteri ar trebui sa incerce sa convinga si alte tari care dispun de arme nucleare sa participe la dialogul privind controlul armamentului.In mandatul presedintelui Donald Trump , Statele Unite s-au retras oficial in 2019 din Tratatul INF privind fortele nucleare intermediare, acuzand Rusia ca nu respecta prevederile acestui document, iar in noiembrie anul trecut si din tratatul multilateral Cer Deschis, care permite zboruri pentru verificarea reciproca a instalatiilor militare.CITESTE SI: