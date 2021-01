O adepta QAnon din Congresul SUA anunta ca va cere punerea sub acuzare a lui Joe Biden din prima zi de mandat a acestuia

Greene si-a anuntat planul pe Twitter imediat dupa ce Camera l-a pus sub acuzare pe Donald Trump pentru a doua oara in mandatul sau, de aceasta data pentru incitare la insurectie. Ea spune ca va cere punerea sub acuzare a lui Biden pentru "abuz de putere", inca din prima zi de mandat al acestuia. Este neclar la ce fapte concrete s-ar referi adepta QAnon, mai ales avand in vedere ca Biden nici macar nu si-a preluat functia, explica Digi 24. "In numele poporului american, trebuie sa ne asiguram ca liderii nostri sunt trasi la raspundere. Nu putem avea un presedinte care este dispus sa abuzeze de puterea presedintiei si care sa fie usor cumparat de guverne straine, companii de energie chineze sau ucrainene", a spus Greene, facand din nou apel la teorii ale conspiratiei propagate in medii online si de Donald Trump.Greene este o adepta a conspiratiilor QAnon si o sustinatoare infocata a presedintelui in functie, Donald Trump.Demersul sau are sanse 0, avand in vedere ca ambele camere ale Congresului vor avea majoritati democrate, iar majoritatea republicanilor non-trumpisti incearca sa se distanteze de presedintele in functie, explica sursa citata.