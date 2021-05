Papa Francisc sustine renuntarea la drepturile de proprietate intelectuala pentru vaccinurile Covid-19

Intr-un discurs inregistrat pentru un concert caritabil prin care se promoveaza accesul echitabil la vaccinuri, Suveranul Pontif a spus ca lumea a fost infectata cu "virusul individualismului", citeaza Reuters. O varianta a acestui virus este nationalismul inchis , care impiedica, de exemplu, o interationalizare a vaccinurilor", a spus el in mesajul pre-inregistrat. "O alta varianta este cand punem legile pietei sau ale pietei de proprietate intelectuala deasupra legilor dragostei si sanatatii umanitatii".Comentariile lui vin in mijlocul dezbaterii privind renuntarea de catre companiile farmaceutice la patentul pentru vaccinurile anti-Covid. Biden s-a exprimat in favoarea acesteia miercuri, luand in seama apeluri venite din India Africa de Sud si alte peste o suta de tari. Totusi, mai multe state europene, inclusiv Germania si Franta , s-au distantat vineri de aceasta sugestie, argumentand ca cheia opririi pandemiei o reprezinta producerea si impartasirea de vaccinuri mai rapid.Mesajul Papei a fost transmis pentru "Vax Live - The Concert To Reunite the World". Concertul va avea loc sambata si este organizat de Global Citizen. Dragi tineri dupa varsta si dupa spirit , primiti un cordial salut de la acest batran care nu danseaza si nici nu canta ca voi, dar care crede, ca voi, ca injustitia si raul nu sunt invincibile", a spus el.