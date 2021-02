Presedintele Joe Biden, despre omologul sau chinez Xi Jinping: "Nu are nicio uncie de democratie in el"

Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat Joe Biden, potrivit unor fragmente dintr-un interviu acordat CBS difuzate duminica.China este considerata in mod unanim la Washington adversarul strategic numarul 1 al SUA si principala provocare pe scena internationala. Cu toate acestea, noul presedinte american a fost foarte vag asupra acestui dosar in timpul primului sau discurs de politica externa sustinut joi. El a promis ca se va opune avansarii autoritarismului, "in special ambitiilor crescande ale Chinei".De asemenea, el s-a angajat, fara a spune cum, sa "contreze abuzurile economice ale Chinei", "actiunile sale agresive", si sa apere drepturile omului, conlucrand in acelasi timp cu Beijingul "atunci cand va fi in interesul Americii".Presat de CBS sa spuna putin mai mult despre intentiile sale, Biden a afirmat ca vrea sa se concentreze pe regulile internationale. "Nu vreau sa gestionez aceasta precum Trump. Nu trebuie sa avem un conflict. Insa va exista o competitie extrema", a spus Biden, subliniind ca il cunoaste destul de bine pe Xi Jinping, pentru ca a avut, in calitate de vicepresedinte al lui Barack Obama in perioada 2009-2017, "24-25 de ore de discutii cu el".Confruntarea intre China si SUA a capatat accente de razboi rece in timpul presedintiei lui Donald Trump , in pofida ambivalentei lui, care si-a concentrat initial atacurile pe frontul comercial afisand in acelasi timp "prietenia" sa pentru Xi Jinping, pentru a se plasa mai tarziu de partea liniei dure a secretarului sau de stat Mike Pompeo.Presedintele chinez a atentionat la sfarsitul lui ianuarie impotriva unui nou razboi rece, care ar duce, potrivit lui, la "un impas".