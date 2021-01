Presedintele Senatului, Anca Dragu: O noua etapa restauratoare pentru democratia americana incepe azi

"O noua etapa restauratoare pentru democratia americana incepe azi. O noua sansa aparuta in lupta impotriva schimbarilor climatice si pentu promovarea cresterii economice sustenabile si incluzive. Felicitari administratiei Biden-Harris! Congratulations to the Biden-Harris administration!", a scris Anca Dragu miercuri pe Facebook Joe Biden a depus miercuri juramantul de investire ca presedinte al SUA, devenind al 46-lea presedinte al SUA. Anterior, Kamala Harris a depus si ea juramantul pentru functia de vicepresedinte al Statelor Unite. Ea este prima femeie care detine acesta functie in istoria SUA.Si liderul PSD Marcel Ciolacu a salutat preluarea mandatului de presedinte al SUA de catre Joe Biden. El a adaugat ca doreste ca parteneriatul Statelor Unite cu Romania sa fie extins si benefic ambelor parti."Salut preluarea mandatului de Presedinte al Statelor Unite ale Americii de catre Joe Biden. Planul economic si social al noii administratii americane, din care pot invata si guvernantii din Romania, se ridica la 1,9 trilioane de dolari si cuprinde printre altele cresterea salariului minim la 15 dolari / ora, acordarea unui sprijin financiar fiecarei familii pentru stimularea consumului, cresterea finantarii pentru campania de vaccinare si educatie, proiecte mari de infrastructura si modernizarea economiei. Mai exact masuri economice propuse si de PSD si atacate in mod repetat de alianta PNL CITESTE SI: