Prima intalnire Trudeau-Biden anuntata pentru luna viitoare. Care este principala tema de disputa intre cele doua tari

In cursul unei discutii de peste 30 de minute, noul presedinte american si Justin Trudeau "au convenit sa se intalneasca luna viitoare pentru a face sa progrese munca importanta care consta in reinnoirea prieteniei profunde si durabile dintre Canada si Statele Unite", potrivit unui comunicat.Modalitatile acestei intalniri bilaterale - online sau in prezenta fizica -, precum si data, raman de precizat, potrivit consilierilor lui Justin Trudeau.Discutia telefonica, primul apel al lui Joe Biden unui lider strain, potrivit Casei Albe, s-a desfasurat pe un "ton foarte calduros", a precizat biroul premierului canadian.Cei doi au abordat o serie de subiecte ca lupta impotriva pandemiei de coronavirus, care a dus la inchiderea frontierei dintre cele doua tari in martie, protectia mediului sau relatia "economica extraordinara si foarte stransa" dintre cei doi vecini, potrivit comunicatului.Joe Bide si Justin Trudeau au abordat si primul subiect de discordie intre cele doua tari: decizia noului presedinte american de blocare a constructiei oleoductului Keystone XL, sprijinit de Ottawa, dar denuntat de Washington pentru impactul sau asupra mediului."Premierul a exprimat deceptia Canadei in ce priveste decizia Statelor Unite legata de proiectul Keystone XL", a indicat biroul sau. "Premierul a subliniat avantajele importante pe care le procura relatia bilaterala in domeniul energiei pe plan economic si al securitatii energetice. El a mai subliniat sprijinul sau pentru muncitorii din domeniul energiei", potrivit documentului. Prim-ministrul canadian , care a intretinut relatii extrem de dificile cu Donald Trump , a salutat o "noua era" in relatiile dintre cele doua tari, in cursul unei conferinte de presa vineri dimineata.Cu ocazia prezentarii echipei sale de politica externa la finalul lunii noiembrie, Joe Biden a declarat ca America s-a "intors, gata sa conduca lumea". "Aceasta este o echipa care reflecta faptul ca America s-a intors, gata sa conduca lumea si sa nu se retraga din ea", a spus liderul de la Casa Alba In acelasi timp, fostul presedinte Donald Trump se pregateste de procesul de inculpare din Congresul SUA . Liderul majoritatii democrate in Camera Superioara a Congresului american, Chuck Schumer, a anuntat ca luni va incepe procesul care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie.CITESTE SI: