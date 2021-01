Primul lider strain cu care va vorbi Joe Biden dupa preluarea mandatului: "Este important sa reconstruim aceste relatii"

Cei doi lideri "vor discuta cu siguranta despre relatia foarte importanta" dintre Statele Unite si Canada, precum si despre "decizia sa privind oleoductul Keystone", a adaugat aceasta.Proiectul acestei conducte intre Statele Unite si Canada, sustinut de Ottawa dar criticat de ecologisti, a fost lansat in 2008, anulat pentru prima data de Barack Obama din motive de mediu si apoi reinviat de Donald Trump din motive economice. Revocarea ordinului predecesorului sau a fost una din promisiunile de campanie electorala ale lui Biden, ca parte a planului sau de combatere a schimbarilor climatice.Primele contacte externe ale presedintelui Joe Biden vor fi rezervate "partenerilor si aliatilor" SUA, a mai precizat Psaki."El considera ca este important sa reconstruim aceste relatii si sa abordam provocarile si amenintarile cu care ne confruntam in lume cu SolarWinds", a spus ea, referindu-se la atacul cibernetic masiv asupra SUA detectat in decembrie si atribuit Rusiei de serviciile secrete americane.Donald Trump, al carui mandat a fost marcat de relatii tensionate cu aliatii traditionali ai Washingtonului, a acuzat China ca fiind sursa acestei intruziuni in software-ul guvernului american si a mii de companii private.Momentan nu este planificat niciun contact cu presedintele rus Vladimir Putin , a adaugat Jen Psaki.CITESTE SI: