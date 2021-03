Seful diplomatiei ruse, vizita oficiala in China: "Modelul de interactiune dintre Moscova si Beijing este liber de orice fel de constrangeri ideologice"

Conform programului vizitei, Serghei Lavrov are programata marti o intrevedere cu omologul sau chinez Wang Yi la Guilin, oras in sudul Chinei, in timp ce o serie de experti chinezi, citati de presa locala, se asteapta la o conjugare a strategiilor ruso-chineze in contextul tensiunilor in crestere cu SUA."China cauta sa-si intareasca relatiile cu Rusia pentru a raspunde in comun la urcusurile si coborasurile politicii americane. Beijingul vrea sa trimita un mesaj ca o abordare dura din partea Washingtonului nu va functiona", a declarat Wu Xinbo, de la Universitatea Fudan, pentru publicatia South China Morning Post.Intr-un interviu comun pentru diverse media chineze inainte de sosirea sa la Guilin luni, Lavrov a declarat ca Beijingul si Moscova cauta o ordine internationala "echitabila si democratica care sa fie guvernata de interactiunile dintre tari"."Iar modelul de interactiune dintre Rusia si China este liber de orice fel de constrangeri ideologice, nu este legat de oportunism si nu este indreptat impotriva niciunei tari", a spus Lavrov.In interviu, ministrul de externe rus a mentionat ca, in prezent, lumea trece prin "schimbari complexe" din cauza "influentei crescande a noilor centre economice, financiare si politice" ceea ce, asigura el, "ne va conduce catre un sistem cu adevarat multipolar"."Totusi, tarile occidentale, in special SUA , incearca sa impiedice aceasta. Ele vor cu orice pret sa isi mentina dominatia in economia globala si in politica internationala, impunandu-si vointa tuturor si pretutindeni", a adaugat Lavrov.Cu ocazia acestei vizite, cele doua tari vor marca a 20-a aniversare a Tratatului de buna vecinatate si cooperare pe care l-au semnat in 2001, prilej de etalare a progreselor inregistrate in cooperarea bilaterala, noteaza EFE.Potrivit lui Lavrov, relatiile bilaterale ruso-chineze sunt "in cel mai bun moment din toata istoria lor", iar dialogul dintre Moscova si Beijing, "de incredere si bazat pe respect reciproc, ar trebui sa serveasca drept exemplu pentru alte tari"."Pentru noi Republica Populara Chineza este cu adevarat un partener strategic, un partener de idei. Cooperarea noastra in arena internationala are un efect stabilizator asupra situatiei globale si regionale. Rusia pleaca de la premisa ca dialogul nostru bazat pe incredere si respect reciproc ar trebui sa serveasca drept exemplu pentru alte tari, inclusiv pentru cele care incearca sa construiasca relatii cu Rusia si China pe principii oarecum diferite, nu chiar de egalitate deplina", a declarat Lavrov presei chineze, conform transcriptului interviului publicat de Ministerul de Externe rus pe pagina sa web."Aceasta nu este acceptabil pentru noi sau prietenii nostri chinezi. Vom continua sa ne construim politica externa in mod constructiv, creativ, flexibil, manifestand intotdeauna disponibilitate pentru compromis, dar numai pe baza respectului reciproc si gasirii unui echilibru de interese", a afirmat seful diplomatiei ruse.In acelasi interviu, Serghei Lavrov a subliniat necesitatea reducerii riscurilor de sanctiuni pentru Rusia prin consolidarea independentei tehnologice, utilizarea monedelor mondiale alternative la dolar si renuntarea la sistemele de plati internationale, potrivit Interfax."SUA si-au declarat ca obiectiv limitarea posibilitatii de dezvoltare tehnologica atat a Federatiei Ruse, cat si a Republicii Populare Chineze. Prin urmare, trebuie sa reducem riscurile de sanctiuni prin consolidarea independentei noastre tehnologice, trecand la tranzactii in monede nationale si in monedele lumii, alternative dolarului", a insistat Lavrov.