Rusia ii cere lui Biden sa respecte acordului nuclear iranian

Acest dosar este considerat o prioritate de catre marile puteri dupa plecarea lui Donald Trump de la Casa Alba, saptamana trecuta, el retragand tara din pactul nuclear in 2018.Washingtonul si Teheranul cer fiecare de la celalalt sa faca primul pas pentru a proteja acest document din 2015, care a pus capat sanctiunilor impuse Iranului in schimbul unui control asupra controversatului sau program nuclear.In cursul unei vizite la Moscova, seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif a obtinut sprijinul Rusiei, tara aliata Iranului.''Speram ca Statele Unite vor reveni la respectarea deplina a rezolutiei corespunzatoare a Consiliului de Securitate prin care se creeaza conditiile pentru ca Iranul sa isi indeplineasca toate obligatiile in cadrul acordului nuclear'', a declarat seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov.Potrivit lui Zarif, Iranul ''va reveni la punerea in aplicare deplina a obligatiilor sale'' daca Statele Unite ''pun capat sanctiunilor inainte de sfarsitul lunii februarie''.Dar Franta, un alt semnatar al acordului, considera ca daca iranienii doresc ''un nou angajament'' american, trebuie sa inceteze orice ''provocare'' si sa revina la ''obligatiile lor'', potrivit presedintiei franceze.In 2015, Republica Islamica si Grupul celor sase (China, SUA, Franta, Regatul Unit, Rusia si Germania) au incheiat la Viena un Plan comun de actiune (JCPOA) menit sa solutioneze problema programului nuclear iranian, dupa 12 ani de tensiuni. Acordul ofera Iranului ridicarea sanctiunilor internationale in schimbul unei limitari drastice a programului sau nuclear si garantii care sa ateste ca nu se doteaza cu bombe nucleare.Acordul risca sa fie anulat de cand Donald Trump a scos unilateral Statele Unite, restabilind si apoi intensificand sanctiunile americane impotriva Iranului, acuzat ca incearca sa se doteze cu arma atomica.La randul sau, Teheranul a renuntat din 2019 la o mare parte a angajamentelor sale, negand totodata ca incearca sa detina capacitate nucleara militara. Iranul si-a reluat in special activitatile de imbogatire a uraniului cu pana la 20%, desi a fost de acord sa le limiteze la 3,67%.