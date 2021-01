Rusia spera intr-o activitate 'mai constructiva' cu Biden in privinta tratatului de dezarmare nucleara

'Speram ca noua administratie americana va face proba unei pozitii mai constructive in dialogul cu noi' cu privire la prelungirea New START, care limiteaza arsenalele nucleare ale celor doua puteri, a subliniat diplomatia rusa intr-un comunicat, dat publicitatii la cateva minute dupa investirea lui Joe Biden la Casa Alba 'Precedenta administratie americana a dus o campanie planificata si deliberata pentru distrugerea tratatelor din domeniul controlului asupra armamentelor', se mentioneaza in comunicatul diplomatiei ruse, care acuza administratia Donald Trump ca a cautat sa ridice restrictiile pentru a permite Washingtonului sa 'creasca si sa utilizeze puterea militara fara control'.'De partea noastra, am fost si suntem in continuare in favoarea prelungirii tratatului New START', asigura MAE rus, adaugand ca Rusia este pregatita sa lucreze cu privire la acesta 'pe principiul egalitatii si respectarii reciproce a intereselor'.Noul START, semnat in 2010 - ultimul tratat major dintre SUA si Rusia - limiteaza arsenalele celor doua tari la 800 numarul de lansatoare si bombardiere grele si la 1.550 numarul focoaselor nucleare, adica o reducere de aproape 30% comparativ cu limita anterioara stabilita in 2002. La finalul anului trecut presedintele rus, Vladimir Putin , a afirmat ca doreste prelungirea cu un an a tratatului de dezarmare nucleara ruso-american New Start fara conditii, la trei zile dupa o oferta a Statelor Unite ale Americii de a prelungi acest acord care expira la inceputul anului 2021, dar in anumite conditii, relateaza AFP si Reuters.'Am o propunere, si anume prelungirea acordului actual fara niciun fel de conditie pentru cel putin un an pentru a avea posibilitatea de a desfasura negocieri semnificative pe toti parametrii' problemelor aflate in discutie, a declarat Putin in cadrul unei reuniuni a Consiliului Securitatii Rusiei pe care l-a convocat la Kremlin.CITESTE SI: