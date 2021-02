Scandal in Biroul de presa de la Casa Alba. Un adjunct a fost suspendat pentru amenintarea unei jurnaliste

Ducklo ar fi amenintat-o pe Tara Palmeri de la Politico sa nu publice articolul pentru ca o va "distruge", potrivit Vanity Fair. El a facut si remarci misogine la adresa lui Palmeri, a vorbit despre viata sa privata si i-ar fi spus ca e geloasa ca el are o relatie cu Alexi McCammond, jurnalista la publicatia online Axios.Un cunoscut al lui Ducklo a confirmat pentru CNN ca astfel de discutii au avut loc. De asemenea, Jen Psaki, sefa biroului de presa de la Casa Alba, a precizat ca adjunctul ei i-a cerut scuze lui Palmeri si a caracterizat situatia ca fiind o "conversatie aprinsa despre viata lui personala"."Este primul care a inteles ca nu acesta este modelul de comportament impus de presedinte", a adaugat ea.Cand suspendarea lui Ducklo se va incheia, nu va mai avea voie sa colaboreze cu reporteri de la Politico.Tara Palmeri, jurnalista asupra careia au fost facute presiuni de catre reprezentantul pentru presa de la Casa Alba, a scris ca acesta are o relatie cu McCammond de la Axios si ca a fost informata de incheierea relatiei lor in noiembrie. Dar Palmeri a evidentiat ca McCammond a fost "luata de valul Biden" si ca urma sa se ocupe de activitatea vicepresedintei Kamala Harris, dupa ce anterior a fost exuberanta in a relata, in articolele sale, despre noul presedinte al SUA, Joe Biden