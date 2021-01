Seful OMS saluta reintoarcerea SUA in cadrul organizatiei: ''Este o mare zi pentru sanatatea mondiala''

Suspendarea planurilor de abandonarea a OMS, cu care a amenintat anteriorul guvern al lui Donald Trump , precum si alaturarea SUA programului COVAX de distribuire echitabila a vaccinurilor, inseamna ca "lumea va putea fi mai bine echipata" in lupta impotriva pandemiei, a declarat expertul etiopian."Presedintele Biden va emite o directiva in cursul zilei (joi) care va include intentia Statelor Unite de a se alatura COVAX si de a sustine ACT - Acceleratorul pentru progresul eforturilor multilaterale pentru distributia vaccinului impotriva COVID-19, a terapiei si diagnosticului, pentru acces echitabil, cercetare si dezvoltare", a informat Fauci consiliul de conducere al OMS."Suntem foarte multumiti ca SUA raman in aceasta familie", a adaugat Tedros, care a subliniat ca rolul acestei tari in sanatatea mondiala "este cu adevarat crucial".Donald Trump, a sistat finantarea americana pentru OMS, pentru care Statele Unite erau cel mai important donator in iulie 2020.La putin timp dupa asumarea presedintiei, JoeBiden a semnat un ordin executiv pentru a evita iesirea SUA din OMS, un proces lansat de Trump si care urma sa devina efectiv dupa un an, in iulie 2021.Noul presedinte american a semnalat aceasta decizie intr-o scrisoare trimisa secretarului general al ONU , Antonio Guterres, si responsabilului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.