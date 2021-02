Seful securitatii interne al lui Biden: Terorismul intern este una dintre cele mai mari amenintari la adresa SUA

Problema "protocoalelor"

Mayorkas, care a ocupat functia de secretar adjunct al Departamentului pentru Securitate Interna (DHS) sub presedintele Barack Obama , a fost investit in noul sau post dupa violentele din 6 ianuarie de la Capitoliu in care au fost implicati sustinatori ai fostului presedinte republican Donald Trump Marturisind ca, personal, a fost profund bulversat de cele petrecute la 6 ianuarie, Mayorkas a declarat - intr-un interviu difuzat sambata seara de CNN - ca isi va "dubla eforturile pentru a combate ura si amenintarea terorismului intern", una dintre cele mai mari amenintari care planeaza in prezent asupra SUA.El a spus ca administratia Biden lucreaza cu "celeritate" pentru a pune capat unei politici din epoca lui Donald Trump cunoscuta sub numele de Protocoalele de protectie a migrantilor (MPP), care a constrans ca peste 65.000 de solicitanti de azil sa fie intorsi in Mexic in asteptarea audierilor instantei de imigrare din SUA.Intrebat despre recentele atacurilor atribuite unor grupuri chineze si ruse de hackeri impotriva sistemelor informatice ale guvernului american, Majorkas a spus ca noua administratie lucreaza cu Congresul pentru a vedea ce finantare suplimentara ar putea fi asigurata pentru a spori securitatea infrastructurilor federale si a sistemelor de informatii, invocand in acest sens si parteneriatele public-private.