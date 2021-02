Statele Unite fac un prim pas in detensionarea relatiilor cu Iranul. Portavionul USS Nimitz paraseste Golful Persic

In expectativa

"Grupul aeropurtat Nimitz paraseste zona de responsabilitate a comandamentului central", care acopera intre Orientul Mijlociu, a anuntat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby.Nimitz a fost trimis in regiune in septembrie pentru a supraveghea miscarile Iranului si a descuraja Teheranul de la orice agresiune impotriva fortelor americane din vecinatate. Secretarul Apararii, Lloyd Austin , "considera ca avem o prezenta suficient de robusta in Orientul Mijlociu pentru a raspunde" la orice atac, a afirmat John Kirby in cursul unui briefing de presa.La intrebarea daca plecarea acestei forte maritime este un semnal de detensionare cu Iranul, purtatorul de cuvant a subliniat ca "ministrul a avut in vedere mediul geostrategic atunci cand a aprobat miscarea grupului aeropurtat".El a adaugat ca miscarea a mai fost dictata si de durata exceptional de lunga a acestei desfasurari si de necesitatea de a intretine navele.Purtatorul de cuvant nu a precizat daca Nimitz va fi inlocuit de un alt portavion in Golf. "Evaluam constant nivelul amenintarii. Incercam in permanenta sa raspundem la aceasta amenintare cu capacitatile adecvate", a spus el, fara alte detalii. Nimitz incheie o lunga misiune de 270 de zile , mai intai in zona sa de port din Oceanul Pacific, apoi in Orientul Mijlociu unde a patrulat din Golful Persic pana in largul coastelor Somaliei in cursul retragerii fortelor americane din aceasta tara din Cornul Africii. Noul presedinte american Joe Biden doreste sa revina in acordul din 2015, menit sa impiedice Teheranul sa se doteze cu arma nucleara, din care predecesorul sau Donald Trump s-a retras in 2018.Decizia secretarului Apararii a fost primita cu reactii amestecate in SUA, unii analisti considerand ca retragerea portavionului Nimitz in portul sau natal Bremerton, Washington , va duce la o detensionare a situatiei, mai ales ca SUA detin oricum suficiente aeronave la bazele din Arabia Saudita , in timp ce altii au considerat gestul secretarului interimar ca fiind unul de lipsa a unei strategii, in cazul in care Iranul chiar ar dori o razbunare.Pe 31 decembrie 2020, Departamentul Apararii al SUA a publicat un comunicat oficial prin care confirma intoarcerea portavionului USS Nimitz in Statele Unite. Secretarul interimar al apararii, Chris Miller, a ordonat ca nava sa se intoarca direct acasa, relateaza defenseromania.ro.Cu USS Nimitz indreptandu-se spre casa si fara un alt portavion in Golful Persic, media americana considera ca la nivelul Departamentului Apararii exista opinii diferite cu privire la cat de serioasa este amenintarea venita din partea Iranului.Potrivit Navy Times, oficiali militari americani au informat sub protectia anonimatului ca serviciile secrete americane apreciaza ca Iranul ar putea sa planifice atacarea unor facilitati americane sau aliate din Irak sau din alta parte din Orientul Mijlociu.