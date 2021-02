SUA va primi 125.000 de refugiati in fiecare an. Numarul este de opt ori mai mare decat nivelul maxim impus de Trump

NEW: Pres. Biden "I'm approving an executive order to begin the hard work of restoring our refugee admissions program."



15.000 de refugiati in 2021

Sprijin pentru persoanele din comunitatea LGBT

"Ne confruntam cu o criza de peste 80 de milioane de deplasati care sufera in lume", a deplans Joe Biden Joe, intr-un discurs, la Departamentul de Stat, anuntand un decret prezidential care sa permita "cresterea primirii refugiatilor la 125.000 in primul an fiscal complet" al noii administratii, care incepe la 1 octombrie.Noul presedinte isi respecta astfel promisiunea din campania electorala cu privire la programul sau de reinstalare, care priveste doar 15.000 de persoane in anul bugetar in curs.Acest numar istoric de mic a fost anuntat cu aproape o luna inainte de alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, in care l-a infrant pe Donald Trump, care a facut din lupta imporiva imigratiei - atat legale, cat si ilegale - una dintre prioritatile presedintiei sale In mandatul predecesorului sau, democratul Barack Obama , erau primite in medie 100.000 de persoane pe anAcest program vizeaza doar refugiati selectati de catre agentiile de securitate si de informatii americane in tabere ONU din intreaga lume, cu scopul de a fi reinstalati in Statele Unite, in principal persoane vulnerabile si in varsta, vaduve si persoane cu deficiente.Joe Biden a subliniat ca programul cu privire la reinstalare va proteja si membrii comunitatii lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT)."Ne vom asigura sa promovam drepturile acestor persoane, luptand impotriva incriminarii penale si protejand refugiatii si solicitantii de azil" din aceasta comunitate, a anuntat el in primul sau discurs de politica externa, la Departamentul de Stat."Noi am oferit refugiu celor care fug din calea violentei si persecutiei, iar exemplul nostru a determinatalte tari sa-si deschida usa larg", a declarat el.Timp de ani de zile, Statele unite au primit mai multi refugiati decat toate celalelte tari la un loc, insa Canada le-a depasit in 2019, deschizandu-si usa unui numar de peste 30.000 de migranti, potrivit unor date ONU.Inaltul Comisarul ONU pentru Refugiati Filippo Grandi a salutat acest anunt."Actiunea presedintelui Biden va salva vieti, pur si simplu", a subliniat el intr-un comunicat."Acest lucru arata ca forta este ancorata in compasiune", a adaugat el, in comtextul in care ONU estimeaza ca numarul refugiatilor primiti in lume nu a fost niciodata atat de mic de 20 de ani, in pofida unui nivel-record al deplasarilor fortate, in mare parte din cauza pandemiei covid-19.