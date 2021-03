SUA vor depasi vineri 100 de milioane de vaccinuri administrate. Ritmul este de 2,4 milioane de doze pe zi

"In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane de injectii", a declarat joi presedintele democrat, referindu-se la angajamentul sau de campanie."Suntem cu mult inaintea programului nostru, dar mai avem un drum lung de parcurs. Putem fi optimisti, dar nu trebuie sa ne relaxam", a subliniat liderul de la Casa Alba Ritmul vaccinarii in Statele Unite a crescut spectaculos in ultimele saptamani . In prezent, este de 2,4 milioane de doze in medie pe zi, fata de aproape un milion cand democratul a preluat mandatul la 20 ianuarie.In acest context, pare realist sa se aiba in vedere o dublare a obiectivului initial, adica 200 de milioane de vaccinari in primele 100 de zile ale mandatului lui Joe Biden.Potrivit Centrelor americane pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), aproape 30% dintre americanii peste 18 ani au primit cel putin o doza. Aceasta cifra creste la peste 65% pentru americanii de peste 65 de ani.De la instalarea sa la putere, unii republicani au tratat cu ironie obiectivul lui Joe Biden, considerat prea slab. Trei vaccinuri sunt acum autorizate in Statele Unite: cel al companiei Johnson & Johnson (o singura doza necesara per persoana) si cele ale aliantei Pfizer/BioNTech si Moderna (doua doze).Statele Unite au plasat deja suficiente comenzi pentru a primi pana la sfarsitul lui mai vaccinurile necesare pentru a imuniza toti adultii din tara.