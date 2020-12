Tot mai multi senatori republicani, inclusiv Lindsey Graham, il recunosc pe Joe Biden presedinte

Unii dintre cei mai loiali sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump , au in vedere un ultim recurs in vederea rasturnarii infrangerii acestuia, insa tot mai multi republicani par pregatiti sa-l infrunte pe Donald Trump si sa-l recunoasca pe Joe Biden drept invingator, la mai bine de o luna de la vot.Senatorul John Thune subliniaza ca legiuitorii au dreptul sa conteste votul, insa considera ca "a venit timpul sa trecem la altceva" si ca atunci cand Joe Biden a "depasit pragul de 270 de voturi" in Colegiul Electoral a devenit presedinte.Un candidat la presedintie are nevoie de 270 de voturiin Colegiul Electoral pentru a se instala la Casa Alba Joe Bidem a depasit acest prag luni, dupa ce California i-a dat voturile sale.El urmeaza sa intre in functie la 20 ianuarie.Intre alti senatori republicani care l-au recunoscut in mod public pe Joe Biden presedinte ales luni se afla si Lindsey Graham, un loialist al lui Donald Trump din South Carolina, Rob Portman din Ohio, Roy Blunt din Missouri si Shelley Moore Capito din Virginia Occindentala.John Thune apreciaza ca orice incercare de a rasturna rezultatul alegerilor atunci cand Congresul va numara voturle exprimate in Colegiul Electoral, la 6 ianuarie, se va bucura de o sustinere redusa. "Asta nu duce nicaieri", a declarat el presei.Senatorul republican John Cornyn considera ca orice demers de acest fel "ar fi grava eroare" si ca ar fi respinsa de Senatul majoritar republican."Vine un moment in care trebuie sa-ti dai seama ca, in pofida tuturor eforturilor, nu ai reusit. Cam asta e natura acestor alegeri. Trebuie sa ai un castigator. Trebuie sa ai un perdant", a spus el.John Cornyn se asteapta la un transfer al puterii pasnic din partea lui Donald Trump, care continua sa refuze sa-si recunoasca infrangerea in alegeri si care a lansat zeci de recursuri cu scopul de a-si anula infrangerea de catre Joe Biden, insa fara succes.Donald Trump a reiterat luni o serie de acuzatii - fara probe - de frauda electorala.Orice incercare de a convinge Congresul sa nu certifice rezultatul votului Colegiului Electoral la 6 noiembrie este necesar sa fie sustinuta de majoritatea membrilor celor doua Camere.Democratii sunt majoritari in Camera Reprezentantilor, iar suficienti republicani care fac parte din Senat au recunoscut victoria lui Joe Biden, iar orice contestare a rezultatului votului Colegiului ar urma sa esueze.CITESTE SI: