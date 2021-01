Trump rupe o traditie de 150 de ani. Ce a anuntat in legatura cu ceremonia de investire a lui Joe Biden

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

"Pentru toti cei care au intrebat, nu voi participa la inaugurarea de pe 20 ianuarie", a scris Donald Trump pe Twitter , evitand din nou sa pomeneasca numele succesorului sau la Casa Alba.Este pentru prima oara in ultimii 151 de ani cand un presedinte refuza sa participe la ceremonia de investire a succesorului sau. Ultima oara, un astfel de eveniment s-a petrecut in 1869, cand presedintele Andrew Johnson a refuzat sa participe la investirea succesorului sau, Ulysses Grant.Trump nu a oferit detalii cu privire la ce planuieste sa faca in cele 12 zile de mandat care i-au mai ramas, insa exista posibilitatea ca acesta sa fie din nou pus sub acuzare, pe ultima suta de metri, asaltului asupra Capitoliului pe care l-a instigat in ziua de 6 ianuarie, cand au fost validate rezultatele alegerilor prezidentiale din cele 50 de state. Leadership-ul democrat al celor doua camere ale Congresului american a anuntat deja ca va incepe procedura de impeachment, daca cabinetul nu va actiona in vederea indepartarii lui Trump de la putere prin invocarea amendamentului 25 la Constitutia Statelor Unite. Joe Biden si Kamala Harris, castigatorii alegerilor din 3 noiembrie, for fi investiti in functiile de presedinte si vicepresedinte, in dupa-amiaza zilei de 20 ianuarie.CITESTE SI: