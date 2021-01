UE il indeamna pe Biden sa-si asume leadership-ul luptei impotriva coronavirusului

In momentul in care tarile bogate incearca sa acapareze importante cantitati de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 in detrimentul celor mai sarace, Josep Borrell a apreciat ca revine SUA misiunea sa-si ocupe locul de "motor al lumii" si sa contribuie la gestionarea crizei sanitare."Lumea se va confrunta in acest an cu una dintre cele mai mari provocari ale vaccinarii umanitatii. Aceasta va necesita multa solidaritate, multa cooperare si multe resurse", a subliniat diplomatul spaniol in cursul unui interviu acordat Reuters."Aceasta este prima criza mondiala in care leadership-ul american a fost absent si lumea are nevoie de leadership-ul SUA", a insistat Josep Borrell, adaugand ca UE va fi alaturi de Washington.Gestionarea pandemiei de catre presedintele american Donald Trump a fost criticata vehement pana si in propria sa, facand practic imposibil un raspuns international la scara larga. Epidemia s-a soldat cu aproape 400.000 de decese in SUA.Josep Borrell a pledat de asemenea pentru o relansare a relatiei transatlantice dupa mandatul lui Donald Trump, marcat de o frenezie de tweets si de sloganul "America First" ("America mai intai")."Dupa o guvernare prin tweets, putem guverna utilizand un alt mijloc de comunicare, clarificand pozitii si tinand seama de probleme si interese ale altora", a declarat el."Cu doar doua lucruri, revenirea SUA in Acordul asupra climatului si reintegrarea in acordul nuclear cu Iranul, lumea va fi mult mai buna si mai sigura", a adaugat el.Diplomatul a anuntat de altfel ca il va invita pe Antony Blinken, viitorul secretar de stat american, la reuniunea informala a ministrilor de externe ai tarilor din UE, prevazuta pentru 4-5 martie la Lisabona, cu scopul de a relansa cooperarea intre UE si SUA, dupa patru ani de tensiuni cu administratia Trump.Seful diplomatiei europene a citat intre altele dosare asupra carora Washingtonul si Bruxellesul ar putea colabora, precum digitalizarea si China.El a sustinut acordul de investitii incheiat intre UE si China la sfarsitul lunii decembrie, inainte de intrarea in functie a lui Joe Biden , apreciind ca aceasta nu ar trebui considerata o victorie diplomatica a Chinei."Nu suntem intr-o rivalitate permanenta (cu China). Suntem in acelasi timp parteneri, trebuie sa ne impartim, trebuie sa lucram impreuna", a afirmat Borrell, potrivit Reuters.CITESTE SI: Trump si oficiali ai administratiei sale, inclusi pe o lista neagra a Iranului