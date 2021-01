Un grup de senatori republicani va refuza sa certifice victoria lui Biden

Pana in prezent doar un singur senator, Josh Hawley, isi exprimase intentia de a contesta victoria democratului miercuri, un demers neobisnuit care risca sa expuna liniile de fractura in cadrul Partidului Republican."Congresul va trebuie sa numeasca imediat o comisie electorala, cu deplina autoritate pentru a ancheta " posibile "fraude electorale", au afirmat intr-un comunicat cei 11 alesi din camera superioara, facandu-se ecoul alegatiilor nefondate exprimate de doua luni de Donald Trump Aceasta comisie va trebui "sa efectueze un audit de urgenta de 10 zile asupra rezultatelor alegerilor in statele" in care cei doi candidati erau aproape la egalitate de voturi, au cerut acesti alesi, condusi de influentul senator de Texas, Ted Cruz. Daca acest audit nu are loc, "vom vota in 6 ianuarie pentru respingerea electorilor in statele disputate", au adaugat ei.In SUA, presedintele este ales prin sufragiu universal indirect, iar colegiul electoral a validat in 14 decembrie victoria lui Joe Biden, cu 306 mari electori fata de 232 pentru Donald Trump.Camera Reprezentantilor si Senatul trebuie sa se reuneasca miercuri pentru a certifica aceste rezultate, procedura care constituie de obicei o simpla formalitate.Dar presedintele aflat la final de mandat refuza in continuare sa-si recunoasca infrangerea si a cerut sustinatorilor sai sa se adune la Washington in acea zi.In Camera Reprezentantilor, dominata de o majoritate democrata, peste 100 dintre alesii republicani intentioneaza sa voteze impotriva certificarii, potrivit CNN.Dar in Camera Reprezentantilor ca si in Senat nu sunt destule voturi pentru ca demersul lor sa-si atinga tinta."Nu suntem naivi. Ne asteptam ca majoritatea, daca nu toti democratii si poate cativa republicani, sa voteze altfel", au recunoscut cei 11 senatori in comunicatul lor.Donald Trump a cerut cu regularitate alesilor republicani sa-l sustina in cruciada sa de a contesta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie.Aceasta initiativa a esuat total in tribunale: un nou recurs in justitie , efectuat de alesul republican Louie Gohmert, a fost respins vineri in Texas in absenta unor elemente suficiente.Sesizarea sa urmarea sa demonstreze ca vicepresedintele Mike Pence, care va prezida reuniunea Congresului din 6 ianuarie, poate sa declare el insusi invalidarea rezultatelor in anumite state.CITESTE SI: Uniunea Europeana a recunoscut o "insuficienta mondiala" a capacitatilor de producere a vaccinurilor, declarandu-se "pregatita sa ajute" pentru a le creste,