Vicepresedintele SUA, Mike Pence, va fi prezent la ceremonia de investire a lui Joe Biden

Relatiile dintre Trump si Pence s-au degradat substantial dupa ce vicepresedintele in exercitiu a confirmat joi, in fata Congresului SUA, victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale americane din noiembrie.Sute de sustinatori ai lui Donald Trump au luat cu asalt, miercuri, Capitoliul din Washington intr-o tentativa de a opri procedura de certificare a victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA din noiembrie, confruntandu-se cu politia la sediul Congresului american. Aceste confruntari au cauzat moartea a cinci persoane, printre care un ofiter de politie.Biden declarase vineri ca Mike Pence este "binevenit" la ceremonia din 20 ianuarie, salutand anuntul facut pe Twitter de catre Donald Trump privind propria absenta la ceremonia respectiva. Acesta a fost ultimul mesaj pe Twitter al lui Trump inaintea inchiderii contului @realDonaldTrump.Ceremonia de preluare a mandatului de presedinte de catre Joe Biden se va desfasura intr-un format redus, din cauza pandemiei de COVID-19.