VIDEO UPDATE Ceremonia de investire a lui Joe Biden. Noul presedinte al SUA a depus juramantul: "America trebuie sa fie mai buna decat atat"

I love you, Jilly, and I couldn't be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg - Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Secretary Clinton gives us a wave as she and former President Bill Clinton walk into the Capitol. #InaugurationDay pic.twitter.com/rgAuVqihRv - Mariam Khan (@MKhan47) January 20, 2021

Deja majoritatea VIP-urilor au sosit la ceremonie, printre acestia numarandu-se si fostii presedinti Bill Clinton si Barak Obama.Pe langa fostii presedinti, si membrii Congresului au inceput sa-si faca aparitia la ceremonie. Marele absent va fi Donald Trump, cel care a intrerupt o traditie veche de 150 de ani atunci cand a anuntat ca nu va participa la aceasta ceremonie Joe Biden sustine un discurs dupa ceremonia de investire: "Este ziua Americii, este ziua democratiei, o zi a sperantei. Sarbatorim triumful unei cauze, a democratiei. Am invatat din nou ca democratia este fragila, dar in aceasta ora democratia a invins. La cateva zile dupa violente, venim impreuna puternici. Multumesc predecesorilor din ambele partide care au venit astazi aici! Povestea americana depinde de toti dintre noi. Este o natie mare, suntem oameni buni si de-a lungul timpul am ajuns atat de departe. Dar avem inca multe de facut, in aceasta iarna de cumpana. Putini oameni in istoria tarii acesteia au avut de indurat provocari mai mari ca acum. Milioane de slujbe pierdute, zeci de mii de morti din cauza pandemiei. Putem face America din nou cea mai puternica. Ii rog pe toti americanii sa ma insoteasca in incercarea de a restabili unitatea. Fara unitate nu este pace, doar amareala si furie. Unitatea este calea inainte. Trebuie sa intalnim acest moment ca Statele Unite ale Americii. Trebuie sa incepem sa ne ascultam din nou. Neintelegerile nu trebuie sa fie calea spre un razboi . America trebuie sa fie mai buna decat atat".Joe Biden a depus juramantul in calitate de presedinte al Statelor Unite ale Americii.Artista Jenifer Lopez a cantat in fata invitatilor melodia "This Land is Your Land".Kamala Harris a depus jurmantul in calitate de vicepresedinte al SUA. Lady Gaga a intrepretat imnul SUA pe scena amplasata la Capitoliu.: Joe Biden, impreuna cu sotia sa Jill, au sosit pe scena unde are loc ceremonia de investire a celui de-al 46-lea presedinte SUA Presedintele in exercitiu Donald Trump si prima doamna Melania Trump au aterizat in urma cu putin timp in Florida. Cuplul intentioneaza sa isi stabileasca resedinta in acest stat la Mar-a-Lago unde Donald Trump detine un complex hotelier si terenuri de golf.Trump va inceta in mod oficial sa fie presedinte al Statelor Unite dupa ce Joe Biden va depune juramantul prezidential.: Cu putine minute inaintea inceperii ceremoniei de investire Joe Biden i-a transmis un mesaj pe Twitter sotiei sale: "Te iubesc, Jilly, si nu as putea fi mai recunoscator pentru faptul de a te avea alaturi de mine in drumul ce ne asteapta".: Convoiul oficial al presedintelui ales Joe Biden a sosit la Capitoliu, in vederea investirii sale. Liderii din Congres l-au intampinat la intrarea in sediul Congresului.Joe Biden urmeaza sa depuna jurmantul miercuri la pranz (19.00, ora Romaniei).: Vicepresedintele Mike Pence a ajuns la Capitoliul SUA pentru ceremonia de inaugurare a presedintelui ales Joe Biden. Liderul senatorilor republicani Mitch McConnell a ajuns la randul sau la Dealul Capitoliului.Sotii Clinton si Obama au ajuns la Capitoliu pentru inaugurea lui Biden.Cu putin timp inainte de inceperea ceremoniei oficiale, fostul presedinte Barak Obama, cel care l-a avut pe Biden ca vice-presedinte, i-a transmis un mesaj cat se poate de clar. "Acesta este momentul nostru", a fost tweet-ul fostului presedinte.Donald Trump a parasit Casa Alba , cu cateva ore inaintea ceremoniei de investire a lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii. Trump a plecat la bordul elicopterului prezidential, Marine One, in jurul orei 8:20, ora Washingtonului (15:20, ora Romaniei), insotit de sotia sa, Melania."Ne vom intoarce, intr-un fel sau altul", a spus Donald Trump sustinatorilor sai, intr-o declaratie facuta la baza aeriana de la Andrews.Melania Trump a avut, de asemenea, o scurta interventie."A fost cea mai mare onoare a mea sa fiu prima doamna. Va multumesc pentru dragostea si sprijinul dvs. Veti fi in gandurile mele. Dumnezeu sa va binecuvanteze familiile. Si Dumnezeu sa binecuvanteze aceasta frumoasa natiune", a declarat Melania Trump.