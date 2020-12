VIDEO Joe Biden este ingrijorat de intarzierile in distributia vaccinurilor in SUA: "Saptamanile si lunile care vor urma vor fi foarte dificile"

"Planul administratiei Trump pentru distributia vaccinurilor este mult in intarziere", a afirmat Joe Biden, care va fi instalat in functie pe 20 ianuarie, in cursul unei declaratii facute la locuinta sa din Wilmington, statul Delaware.Circa 2,1 milioane de persoane au primit o prima injectie a unuia din cele doua vaccinuri autorizate (Pfizer/BioNTech si Modena), potrivit datelor raportate de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC).Numarul este departe de obiectivul afisat de administratia Trump, care a promis 20 de milioane de persoane vaccinate pana la sfarsitul anului."Ne aflam sub nivelul la care ne-am dori sa fim", a recunoscut eminentul imunolog american Anthony Fauci, consilier la Casa Alba pentru criza sanitara. El si-a exprimat speranta ca intarzierea va fi recuperata in luna ianuarie."Trebuie sa fim cinstiti: saptamanile si lunile care vor urma vor fi foarte dificile pentru tara noastra", a subliniat Joe Biden. "Poate cele mai dificile din toata pandemia", a insistat el.Cu cateva ore mai devreme, viitoarea sa vicepresedinta, Kamala Harris, a primit prima din cele doua doze de vaccin Moderna impotriva COVID-19."Doresc sa incurajez pe toata lumea sa se vaccineze", a declarat Kamala Harris, 56 de ani. "Literalmente, este vorba despre salvarea de vieti. Am incredere in stiinta si cei care au creat si aprobat acest vaccin sunt oameni de stiinta", a adaugat ea.