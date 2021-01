VIDEO Joe Biden, foarte emotionat, paraseste statul Delaware, in ajunul investiturii sale

"Ei bine, scuzati-mi emotia, cand voi muri, in inima mea va fi scris Delaware", a declarat Biden, care va deveni miercuri cel de-al 46-lea presedinte american, inspirandu-se din cuvintele scriitorului irlandez James Joyce.La 78 de ani, Joe Biden, mandru de originile sale irlandeze, va fi cel mai varstnic presedinte american care isi preia atributiile.Retinandu-si lacrimile, el si-a inceput discursul multumind "prietenilor sai" si familiei sale reuniti sub un mare drapel american la New Castle, in statul Delaware, la o baza a Garzii Nationale numita in memoria fiului sau Beau Biden, fost militar in Garda Nationala."Am un singur ca el nu este aici", a spus Biden, referindu-se la fiul sau Beau, fost procuror general care a murit de cancer la creier in 2015. "Pentru ca am fi putut sa-l prezentam ca presedinte", potrivit DPA."Sunt onorat, profund onorat sa fiu viitorul vostru presedinte si comandant sef, si voi fi intotdeauna un mandru fiu al Dalaware", a declarat presedintele ales, sosit in fieful sau de la Wilmington la varsta de zece ani."Stiu ca traversam momente sumbre, dar ramane mereu lumina", a spus Joe Biden intr-o America profund divizata dupa patru ani de mandat Donald Trump si bulversata de asaltul asupra Capitoliului in 6 ianuarie.Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a subliniat alegerea istorica a colistierei sale Kamala Harris, care va deveni miercuri prima femeie vicepresedinte, dar si prima persoana de culoare si de origine indiana care ocupa aceasta functie."Nu-mi spuneti ca lucrurile se pot schimba. Ele se pot schimba si ele se schimba. Aceasta este America. Acesta este Dalaware", a lansat Joe Biden.Biden si vicepresedinta sa vor depune juramantul miercuri la ora 12:00 (17:00 GMT) in cadrul unei ceremonii de investitura la Capitoliu, sediul Congresului american, intr-un Washington baricadat si puternic securizat.