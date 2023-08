Președintele Joe Biden, întrebat despre fotografia juridică a lui Trump: ”Un tip arătos. Un tip minunat” VIDEO

În timpul unor declarații de presă pe tema forței de muncă, președintele SUA Joe Biden a fost întrebat dacă a văzut fotografia juridică a lui Donald Trump și ce părere are.

”Reporter: Domnule președinte, ați văzut fotografia lui Donald Trump? Joe Biden: Da, am văzut-o la televizor. Reporter: Ce impresie aveți? Joe Biden: Un tip arătos. Un tip minunat”, a răspuns Liderul de la Washington, potrivit imaginilor video distribuite pe Twitter.

Fotografia judiciară a fostului preşedinte american Donald Trump, făcută în timpul scurtei sale şederi într-o închisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020, a fost dată publicităţii joi seara, 24 august, relatează AFP.

Instantaneul istoric, în care miliardarul apare cu faţa posomorâtă şi sprâncenele încruntate, este prima fotografie judiciară a unui fost preşedinte american.

Acest "mugshot" realizat în serviciile şerifului capitalei statului Georgia a apărut instantaneu pe primele pagini ale presei americane şi a făcut înconjurul reţelelor de socializare.

