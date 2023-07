Biden: Romania a progresat in consolidarea statului de drept, dar mai sunt lucruri de facut

Romania facut progrese reale in consolidarea statului de drept si in tragerea la raspundere a demnitarilor, dar mai sunt lucruri de facut, a declarat vicepresedintele SUA, Joe Biden, subliniind ca Washingtonul va ajuta Bucurestiul sa ramana "pe drumul cel bun".

"Sustinerea Romaniei in angajamentul sau fata de valorile democratice este esenta parteneriatului nostru si unul dintre fundamentele aliantei noastre. Tarile care nu au un stat de drept puternic, un sistem judiciar independent si institutii democratice puternice sunt vulnerabile la tipul de actiuni pe care le desfasoara Rusia in Ucraina", a precizat vicepresedintele SUA, intr-un interviu pentru Mediafax.

Joe Biden a declarat ca, de la ultima sa vizita in Romania, in urma cu cinci ani, "s-au inregistrat progrese reale in Romania in ce priveste consolidarea statului de drept si tragerea la raspundere a demnitarilor pentru increderea acordata lor de public".

Pe de alta parte, el a subliniat ca mai sunt lucruri de facut, iar SUA vor ajuta Romania in acest sens.

"Stim ca nu este intotdeauna usor, iar Statele Unite sustin eforturile Romaniei de a ramane pe drumul cel bun. Stabilitatea, transparenta si statul de drept sunt esentiale pentru investitii si vrem ca relatiile noastre economice sa continue sa se dezvolte si sa creasca. Suntem direct interesati sa vedem Romania prosperand", a spus Biden, adaugand ca "democratiile puternice, bazate pe statul de drept, sunt prieteni si aliati mai capabili".

