Care a fost marele plan de afaceri al fiului lui Joe Biden in Romania. Industriasul american urma sa se asocieze cu Puiu Popoviciu intr-un business de 2 miliarde de euro

Planul de afaceri, datat aprilie 2017, nu a fost niciodata pus in practica: Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv in august 2017 pentru coruptie , iar corporatia chineza, care voia sa cumpere si firma - mama a Rompetrol , a ajuns si ea la faliment din cauza coruptiei. Planul de afaceri trimis lui Hunter Biden si Tony Bobulinski de un asociat arata mizele din Romania si alte state pentru grupul de firme din jurul fiului fostului vicepresedinte: o afacere de 2 miliarde de euro. In Romania era vizata asocierea cu grupul de firme al lui Puiu Popoviciu si cu corporatia chineza CEFC China Energy. Scopul era crearea celui mai mare jucator pe piata imobiliara din Romania si din sud-estul Europei.Planul de afaceri trimis lui Hunter Biden si Tony Bobulinski de un asociat arata mizele din Romania si alte state pentru grupul de firme din jurul fiului fostului vicepresedinte: o afacere de 2 miliarde de euro. In Romania era vizata asocierea cu grupul de firme al lui Puiu Popoviciu si cu corporatia chineza CEFC China Energy. Scopul era crearea celui mai mare jucator pe piata imobiliara din Romania si din sud-estul Europei.Planul din aprilie 2017 a picat complet dupa condamnarea definitiva la 7 ani de inchisoare a lui Popoviciu tocmai in dosarul Baneasa, condamnare venita in 2 august 2018. A doua zi dupa condamnare, o serie de surse apropiate anchetei au declarat pentru HotNews.ro ca Popoviciu si alti oameni de afaceri romani cu probleme in justitie incearca sa convinga congresmeni si oameni foarte influenti din establishmentul american ca sunt victimele unor abuzuri.Una dintre persoanele influente cu care Popoviciu a legat o relatie de prietenie este Robert Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte american, Joe Biden , prin care ar fi incercat sa-si sustina cauza inclusiv in Congresul american.Popoviciu s-a refugiat la Londra pentru a evita executare pedepsei, dar a fost prins, iar intre timp se judeca extradarea sa. Popoviciu l-a angajat ca avocat pe fostul sef al FBI, Louis Freeh.Avocatul presedintelui Trump, Rudy Giuliani, declara la sfarsitul lunii mai 2019 despre colaborarea lui Hunter Biden cu Gabriel Popoviciu ca este "un caz care cere sa fie investigat. Daca nu va fi investigat, nu avem un sistem de justitie egal in aceasta tara (Statele Unite - n.r.)".In ceea ce priveste tranzactia prin care KazMunaiGaz urma sa vanda pachetul majoritar al Rompetrol catre compania chineza China Energy Fund Committee (CEFC), aceasta a fost stopata in 2018 dupa ce fondatorul CEFC a fost arestat in China pentru acuzatii de coruptie, iar compania planuieste sa-si vanda toate proprietatile imobiliare pe plan global.