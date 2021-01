Joe Biden a anuntat un nou director la CIA. William Burns a lucrat in mandatele a cinci presedinti americani

"Poporul american va dormi linistit cu el ca director al CIA", a spus Biden intr-un comunicat.William Burns a fost adjunct al Secretarului de Stat in administratia Obama si a ocupat ale functii in diplomatie timp de peste 30 de ani atat in administratiile democrate cat si in cele republicane.Burns ocupat functia de secretar adjunct de stat in administratia Obama, dupa ce a lucrat mai mult de trei decenii in functii din Departamentul de Stat, la care s-a alaturat in 1982.De asemenea, a ocupat functii publice in mandatele a cinci presedinti americani, atat democrati, cat si republicani, si 10 secretari de stat in diverse posturi, inclusiv in calitate de ambasador in Iordania in administratia Clinton si in Rusia sub conducerea lui George W. Bush.Burns a vorbit pe larg despre daunele pe care el crede ca administratia Trump le-a cauzat politicii externe a Statelor Unite. El a avertizat asupra consecintelor periculoase ale faptului ca presedintele Donald Trump nu accepta infrangerea alegerilor intr-un eseu previzibil in august trecut in Atlantic."Daca va pierde, ma indoiesc ca va imbratisa brusc angajamentul traditional bipartisan pentru tranzitii eficiente. In cel mai bun caz, va fi consumat de eforturile de a-si rationaliza infrangerea si de a picta alegerile ca fiind trucate; in cel mai rau caz, va incerca sa conteste sau sa submineze rezultatul", a scris Burns.Burns are, de asemenea, o lunga istorie in centrul negocierilor de pace din Orientul Mijlociu si a lucrat indeaproape in administratia Obama la acordul nuclear cu Iranul. Are o experienta limitata cu China , dar altfel are un portofoliu extins de lucrari in regiuni cheie de pe glob.In prezent, el este presedinte al think thank-ului Carnegie Endowment for International Peace de la Washington CITESTE SI: