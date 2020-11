Mark Gitenstein, fostul ambasador al SUA la Bucuresti, face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden

In acest moment, Mark Gitenstein este consilier senior pentru comert international la compania de avocatura Mayer Brown, dar si membru in board-ul Fondului Proprietatea, care detine actiuni la majoritatea marilor companii de stat din Romania, scrie G4media.Gitenstein a ramas un bun cunoscator al Romaniei dupa plecarea din functia de ambasador. In 5 septembrie 2020, el a fost anuntat oficial ca membru al consiliului consultativ al echipei de tranzitie Joe Biden - Kamala Harris.Cei doi sunt prieteni de familie. In 2012, la inaugurarea noului sediu al Ambasadei SUA la Bucuresti, la ceremonie a participat si Beau Biden, fiul lui Joe Biden si procuror general al statului Delaware.