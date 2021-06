Bilantul lui Joe Biden dupa 150 de zile de la preluarea mandatului: 300 de milioane de doze de vaccin anti-Covid administrate

Biden a creditat oamenii de stiinta, companiile farmaceutice, poporul american si eforturile guvernului sau.Presedintele a precizat ca aceasta campanie de vaccinare a pregatit terenul pentru ca cei mai multi dintre americani sa aiba o vara relativ normala, pe masura ce economia se redeschide si patronii fac angajari."Ne indreptam spre o vara foarte diferita fata de cea de anul trecut. O vara stralucitoare, una de bucurie", a spus el.Desi Biden a marcat un punct de referinta, este posibil sa nu reuseasca sa indeplineasca un altul - obiectivul sau ca 70% dintre adultii americani sa fie cel putin partial vaccinati pana pe 4 iulie.Per ansamblu, aproximativ 168 de milioane de adulti din SUA (65,1% din populatia cu varste de peste 18 ani) au primit cel putin o doza de vaccin anti-Covid pana vineri, potrivit Centrului pentru Controlul si Preventia Bolilor.Ritmul de vaccinare in SUA a scazut semnificativ de la aproximativ 2 milioane de doze administrate zilnic, in urma cu doua luni.Administratia Biden insista ca si daca obiectivul de 70% nu va fi indeplinit, acest lucru nu va influenta mult revenirea de ansamblu a SUA, care este deja avansata fata de previziunile facute de presedinte in urma cu cateva luni.Biden vrea sa sarbatoreasca Ziua Independentei ca "vara a eliberarii" de coronavirus.La inceputul acestei saptamani, Casa Alba a anuntat planuri pentru gazduirea lucratorilor esentiali si familiilor lor pe Peluza Sudica, pentru o petrecere de 4 iulie cu gratar si focuri de artificii. Sunt asteptati mai mult de 1.000 de oameni la ceea ce va fi unul dintre cele mai mari evenimente din timpul administratiei Biden.