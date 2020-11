AFP: Indiferent cine va fi invingatorul in alegeri, sondajele nu au "vazut" rezistenta lui Trump

"Sondatorii s-au inselat total", a denuntat miercuri pe Twitter presedintele republican in exercitiu, care revendica victoria impotriva democratului Joe Biden fara sa astepte numararea voturilor.In afara de miliardar, numeroase voci din tabara adversa denunta o reeditare a scenariului de acum patru ani, cand democrata Hillary Clinton a pierdut impotriva tuturor asteptarilor.Intre cele doua alegeri prezidentiale exista asemanari."Sondajele par, in mare, sa fie corecte in Sud si Sud-Vest", declara pentru AFP Chris Jackson de la Institutul Ipsos.Media ultimelor intentii de vot stabilita de site-ul RealClearPolitics chiar inainte de alegerile de marti il credita pe Joe Biden cu un usor avans in Arizona, putin in urma in North Carolina si ii plasa cot la cot pe cei doi candidati in Georgia. Rezultatele par sa confirme aceste tendinte.In Florida, situatia contrasteaza mai mult. Media ii era favorabila fostului vicepresedinte democrat, insa numeroase studii constatau o situatie inversa, ca cel al ABC News/Washington Post, care-l credita cu doua puncte procentuale avans pe Donald Trump, aproape de rezutatul final."In schimb, Trump pare ca s-a descurcat din nou mai bine decat aratau sondajele preelectorale in Midwest", recunoaste Chris Jackson.In statele-cheie Michigan si Wisconsin, dar si in Pennsylvania, eroarea a fost cea mai flagranta in urma cu patru ani, contribuind la victoria surpriza a omului de afaceri.Anul acesta, povestea nu este scrisa definitiv.Daca Joe Biden se impune in suficiente state pentru a ajunge la Casa Alba, iar favoritul in sondaje ajunge presedinte, orice alt rezultat, mai putin un eventual al doilea mandat al lui Donald Trump, ar dezminti cercetarile de opinie."Un prognostic spune ca Biden este favorit, pentru ca poate supravietui unei erori de sondaj ca cea din 2016 (de aproximativ trei puncte procentuale), spre deosebire de Clinton, iar asta este ceea ce probabil se va intampla, un lucru destul de graitor, nu?", se apara analistul Nate Silver de la site-ul FiveThirtyEight, care-l credita pe democrat, cu o zi inainte de vot, cu 89% sanse victorie.Insa, indiferent ce s-ar intampla, se impune o constatare: aproape toate studiile au subestimat votul trumpist.Exact in aceste trei state din Nordul industrial a fost creditat democratul cu scorurile sale cele mai confortabile. El a fost creditat cu pana la 6,7 puncte procentuale in Wisconsin (si chiar 11 si 17 puncte procentuale, potrivit unor sondaje ale foarte serioaselor New York Times si Washington Post!), in timp ce Biden pare sa obtina, pana la urma, o victorie cu doar 0,6 puncte procentuale.Spre deosebire de 2016, cand sondajele au prezis in mod corect avansul lui Hillary Clinton la nivel national, dar s-au inselat in statele-cheie, "de aceasta data se pare ca sondajele nationale au subevaluat scorul lui Trump, la fel ca si sondajele din state", declara pentru AFP Christopher Wlezien de la Universitatea din Texas.In opinia sa, eroarea este "destul de sistematica" si nu poate fi explicata doar prin marja de eroare.Intre posibile analize, el mentioneaza posibilitatea ca alegatorii lui Donald Trump sa fi refuzat sa raspunda sondatorilor sau ca indecisii sa se fi pronuntat in ultimul moment in favoarea presedintelui in exercitiu.Analiza participarii-record si posibilitatea unei mobilizari republicane superioare asteptarilor, vor permite, de asemenea, o imagine mai clara.Sondajele realizate la iesirea de la urne furnizeaza o pista. Spre deosebire de previziuni, ingrijorarea fata de criza economica a trecut inaintea ingrijorarii fata de pandemia covid-19 in subiectele care au motivat votul.Or, in domeniul economic, Donald Trump se bucura de o imagine mai pozitiva decat cea a gestionarii sale a crizei sanitare. Iar Joe Biden si-a concentrat aproape intregul mesaj asupra noului coronavirus In asteptarea rezultatului alegerilor prezidentiale, alt esec incepe sa prinda contur - soarta Senatului, care ar urma sa ramana sub controlul republicanilor. In Maine, senatoarea republicana Susan Collins si-a pastrat mandatul, fara sa fi fost data drept invingatoare de vreun sindaj preelectoral.